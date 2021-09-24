Литва – среди стран с наибольшим сокращением потребления алкоголя

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Литва вошла в пятерку стран, которые за последние пять лет наиболее значительно сократили потребление алкоголя, свидетельствуют данные Всемирной организации здоровья (ВОЗ).

Как отмечает глава Департамента по контролю над распространением наркотиков, табака и алкоголя Реналдаса Чюжаса, с 2015 по 2019 годы Литва сократила потребление алкоголя на 17%, или почти на три литра на человека.

«Данные, которыми мы располагаем, говорят о положительных изменениях, и это изменение побуждает задуматься о том, что мы идем в хорошем направлении. (…) Но Литве еще есть к чему стремиться, поскольку мы все равно потребляем на два литра больше, чем в среднем по Евросоюзу», – заявил Р. Чюжас на пресс-конференции в четверг.