Литва становится «цифровым тигром» Балтии

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За последние два года в Литве количество малых и средних предприятий, которые считают своей приоритетной задачей цифровизацию бизнеса, увеличилось почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба SEB bankas.

По этому показателю Литва опережает соседние страны – Эстонию и Латвию. Отмечается, что 20 процентов опрошенных предприятий в Литве считают цифровизацию бизнеса важной, в то время как год назад этот показатель составлял 15 процентов.

«С одной стороны, вспышка коронавируса является огромной проблемой для государств, граждан и бизнеса, с другой стороны, не все изменения, вызванные пандемией, были негативными, и видно, что компании страны активно стремятся адаптироваться к ним и воспользоваться открывающимися возможностями», – отметила руководитель отдела розничных банковских услуг в SEB Baltics Соната Гутаускайте-Бубнелене.