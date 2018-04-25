Литва становится «цифровым тигром» Балтии

За последние два года в Литве количество малых и средних предприятий, которые считают своей приоритетной задачей цифровизацию бизнеса, увеличилось почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба SEB bankas.
По этому показателю Литва опережает соседние страны – Эстонию и Латвию. Отмечается, что 20 процентов опрошенных предприятий в Литве считают цифровизацию бизнеса важной, в то время как год назад этот показатель составлял 15 процентов.
«С одной стороны, вспышка коронавируса является огромной проблемой для государств, граждан и бизнеса, с другой стороны, не все изменения, вызванные пандемией, были негативными, и видно, что компании страны активно стремятся адаптироваться к ним и воспользоваться открывающимися возможностями», – отметила руководитель отдела розничных банковских услуг в SEB Baltics Соната Гутаускайте-Бубнелене.
По данным опроса, 32 процента малых и средних компаний Литвы с середины этого года предложили клиентам возможность приобретать их товары и услуги в интернете. Количество таких компаний за два года увеличилось почти в полтора раза, потому что в 2018 году только 22 процента опрошенных компаний осуществляли торговлю онлайн.
«Следует отметить, что Литва становится цифровым тигром стран Балтии, поскольку мы опережаем другие балтийские компании по доступности товаров и услуг в интернете», – заявила представитель банка.
При этом компаний, продающих только через интернет, в Литве немного меньше, чем в Латвии и Эстонии. По сравнению с прошлым годом за первые восемь месяцев текущего года оборот платежей через SEB bankas в интернет-магазинах увеличился на 35 процентов.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ