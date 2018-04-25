Литва стремится обосновать у себя Центр гражданской безопасности ЕС

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Литва будет стремиться к тому, чтобы в стране был учрежден Центр гражданской безопасности Евросоюза, предназначенный для ликвидации химических, биологических, радиационных и ядерных инцидентов.

В среду Кабмин одобрил подачу Литвой заявки в Еврокомиссии об учреждении такого центра, который будет охватывать страны Северной Европы и Балтии.

Литва попытается убедить ЕС в том, что такой центр в стране нужен в связи с тем, что Беларусь намерена запустить атомную станцию в Островце.

«Мы со специалистами и экспертами считаем, что мы реальные претенденты, поскольку являемся частью внешней границы ЕС и НАТО, а также потому, что за рекой Нерис у нас есть опасный объект, и потому что у нас есть позитивный опыт участия в международных учениях и миссиях», – сказала BNS министр внутренних дел Рита Тамашунене.