Литва учредит региональный центр запасов медсредств ЕС

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В Литве будет учрежден региональный центр накопления медицинских средств – в среду это одобрило правительство.

Еврокомиссия планирует учредить стратегический резерв медицинских мощностей и средств, который бы мог находиться в 4-6 государствах-членах. Первые такие центры могли бы возникнуть в ближайшее время с тем, чтобы повысить готовность ЕС к борьбе со второй волной вируса.

«Многие страны-члены уже подают заявки на учреждение на своих территориях региональных центров накопления. У Литвы есть преимущества в связи с географическим положением, этом позволит, при необходимости обслуживать соседние государства ЕС», – заявил в пресс-релизе министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.

На приобретение этих резервных средств планируется выделить 100% финансовой помощи ЕС. Склады будут создаваться 3-7 лет.

Литва планирует подать официальную заявку в генеральный Директорат европейской гуманитарной помощи и гражданской безопасности ЕК до 29 мая.