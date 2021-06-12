Литва учреждает посольство в Южной Корее

Правительство Литвы приняло решение с 1 сентября учредить посольство в Южной Корее.
Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что этим решением стремятся укрепить дипломатические и политические связи с партнерами-единомышленниками в Восточной Азии, открыть литовским экспортерам возможности новых прогрессивных рынков.
«Важнейшим экономическим интересом Литвы является повышение экспорта литовских товаров и услуг, особенно с высокой добавленной стоимостью, а также привлечение инвестиций – в том числе и в инфраструктурные проекты большого стратегического значения», – заявил А. Адоменас на заседании правительства.
В зачитанном сообщении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса отмечается, что учреждение посольства облегчит научное сотрудничество стран, культурные обмены, развитие связей в сфере искусства и образования.
Укрепляя связи в Восточной Азии, Литва в следующем году планирует открыть и посольство в Сингапуре.