TOP,Новости,Политика

Литва учреждает посольство в Южной Корее

Nuotrauka pixabay.com

Правительство Литвы приняло решение с 1 сентября учредить посольство в Южной Корее. 

Замминистра иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что этим решением стремятся укрепить дипломатические и политические связи с партнерами-единомышленниками в Восточной Азии, открыть литовским экспортерам возможности новых прогрессивных рынков. 

реклама

«Важнейшим экономическим интересом Литвы является повышение экспорта литовских товаров и услуг, особенно с высокой добавленной стоимостью, а также привлечение инвестиций – в том числе и в инфраструктурные проекты большого стратегического значения», – заявил А. Адоменас на заседании правительства. 

В зачитанном сообщении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса отмечается, что учреждение посольства облегчит научное сотрудничество стран, культурные обмены, развитие связей в сфере искусства и образования. 

Укрепляя связи в Восточной Азии, Литва в следующем году планирует открыть и посольство в Сингапуре. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.