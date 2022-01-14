Литва уступает в конкурентоспособности

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После прекращения Китаем экономических связей с Литвой глава агентства по стимулированию иностранных инвестиций «Investuok Lietuvoje» («Инвестируй в Литве») Элиюс Чивилис заявил, что 40% опрошенных предприятий Литвы из-за этого переживают трудности. Он признает, что зарубежные инвесторы выбирают политически стабильные страны, поэтому Литва будет несколько проигрывать соседним государствам, сообщает BNS. Все же он надеется, что еще не все потеряно.

«Инвесторы сталкиваются с проблемами, не могут получить оборудование, которое используют в производственных процессах, не могут получить сырье, экспортировать свою продукцию», — сказал в интервью гостелерадио LRT Э. Чивилис.

Он отметил, что в краткосрочной перспективе бизнес приспосабливается и выживает, однако в дальнейшем такая ситуация окажет негативное воздействие.

«Воздействие будет иметь два аспекта – прибыльность, успех компаний и их желание расширяться, а это упирается в стабильность инвестиционной среды. Исследование одной консультационной фирмы в июне прошлого года показало, что целых 57% всех компаний выбирают локации, которые являются политически стабильными», — подчеркнул Э. Чивилис.

«Известность и предсказуемые обстоятельства — это то, что очень ценится предприятиями. По этому критерию Литва будет несколько проигрывать соседним странам, но я верю, что еще не все потеряно», — добавил он.

Э. Чивилис заявил, что большинство предприятий избегают публичности и не заявляют о трудностях, так как это может оказать прямое воздействие на их работу.

«Международные компании участвуют в глобальных цепочках поставок, которые очень хрупки. Например, у Германии, которая является гигантом в автопромышленности, de facto большая часть их заводов находится в Китае. Нельзя избежать отсутствия сотрудничества во всей этой экосистеме», — отметил он.

Зарубежные СМИ сообщают, что Китай давит на немецкий гигант производства автозапчастей Continental, чтобы тот не использовал компоненты, произведенные на своем заводе в Каунасском районе Литвы.

Компания начала в прошлом году строительство еще одного завода, стоимость проекта более 90 млн евро. Инвестиции Continental в Каунасе составят приблизительно 185 млн евро.

За поддержкой – в международную организацию

Чтобы привлечь внимание к действиям Китая по ограничению торговли с Литвой, Литовская конфедерация промышленников (ЛКП) обратилась в Консультативный комитет по бизнесу и предпринимательству (BIAC) при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает BNS.

Промышленники надеются, что комитет привлечет внимание ОЭСР к ситуации и обратится к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщила ЛКП.

В обращении отмечается, что бизнес испытывает экономическое давление с августа, а последние шаги Китая затрагивают не только Литву, но и европейские цепи поставок, а также инвесторов. Как утверждают промышленники, в Китае пробуксовывает не только декларация литовских товаров и грузов — препоны создаются и для грузов государств Евросоюза, если в них есть литовские детали.

По данным ЛКП, отправить товары в Китай не могут более 130 предприятий, сотни контейнеров застряли в портах Китая, их невозможно переслать в другие страны. Кроме того, литовским предприятиям сложно купить сырье в Китае даже в том случае, когда его заказывает другая страна ЕС, если известно, что окончательным получателем сырья будет Литва.

Как отмечает ЛКП, партнеры из Китая избегают сотрудничать, отменяются заказы, не продлеваются контракты и не заключаются новые, сокращается продажа литовской продукции, а Китай оказывает давление на международные компании, действующие в Литве, чтобы они прекратили сотрудничество с Литвой.

Проблемы логистического бизнеса

Представители литовского логистического бизнеса говорят, что беспорядки в Казахстане скажутся на бизнесе, однако подчеркивают, что в силу недостатка информации говорить о конкретных последствиях пока преждевременно, сообщает BNS.

Президент Литовской ассоциации экспедиторов и логистов Lineka Эдмундас Даукантас говорит, что Казахстан и до этой поры был проблемным регионом, однако волнения повлияют на всю логистическую цепь и импортирующий бизнес.

«Казахстан уже несколько лет является проблемным местом. Они с большим трудом управляются со всеми потоками грузов — как железнодорожными, так и сухопутными, если я не ошибаюсь, с 2019 года там вечные проблемы с заторами на стыке границ. Поэтому, что бы там ни случилось, такого рода события процессы не облегчат, если иметь в виду, что Казахстан является главной страной транзита между Китаем и Европой», — сказал BNS Э.Даукантас. Он прогнозирует, что грузы будут сильно опаздывать. «Думаю, понадобится несколько недель, чтобы мы поняли, какими будут последствия всего этого», — добавил он.

Генеральный секретарь Международного альянса транспорта и логистики Повилас Дрижас также сказал BNS, что литовские перевозчики пока не располагают достаточной информацией, чтобы дать надлежащую оценку ситуации в Казахстане.

В Казахстане и на его границе застряли как минимум несколько десятков водителей грузовиков, однако их число может быть гораздо большим, заявляет Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

«Особенно неспокойно за тех людей, которые находятся внутри Казахстана, в контролируемых протестующими населенных пунктах и площадях. Их положение больше всего беспокоит, так как с ними сложнее всего поддерживать связь директорам предприятий, поскольку не работает мобильная связь и интернет, а их местонахождение можно видеть только по навигационным системам, которые установлены в машинах», — отметил генеральный директор ассоциации Зенонас Буйвидас.

Представители перевозчиков обратились в Министерство иностранных дел (МИД) Литвы с просьбой о дипломатической помощи в безопасном возвращении водителей.

По данным ассоциации Linava, в 2021 году с рынком Казахстана работало 166 транспортных компаний Литвы, автопарк которых составляют 3630 грузовиков.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ