Литва в антилидерах ЕС по показателю натурализации

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Уровень натурализации – это соотношение количества лиц, получивших гражданство страны в течение года, с количеством иностранных резидентов в той же стране в начале года.

В Литве показатели натурализации самые низкие в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat. В 2019 году показатель, рассчитанный для Литвы, составил 0,2 процента на 100 постоянно проживающих иностранцев. Также антилидерами стали Дания (0,3), Эстония (0,4), Чехия (0,5), Латвия (0,6), Австрия (0,7). В Болгарии и Словакии натурализация составила 0,8 процента для обеих стран, а на Мальте и в Ирландии – по 0,9.

При этом самые высокие показатели наблюдались в Швеции (7), Румынии (4,7), Португалия (4,4). Далее следуют Финляндия (3,8), Нидерланды (3,2), Бельгия (2,9).

В 2019 году около 706400 человек получили гражданство страны ЕС, в которой они проживали.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ