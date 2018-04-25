Литва в августе экспортировала зерна на 32% больше — 443,7 тыс. тонн

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В августе нынешнего года объемы экспорта зерна были на 32% больше, чем за такой же период прошлого года, и составили 443,7 тыс. тонн.

Почти весь экспорта зерна (99,5%) составила пшеница (441,3 тыс. тонн). Литовские предприятия по закупке зерна экспортировали зерно в Латвию, Польшу, Польшу, Германию, Бельгию, Нидерланды, Испанию, Исландию, Алжир, Нигерию, Сингапур, Южную Африку, на Маршалловы острова и в Саудовскую Аравию, а средняя цена составила 176,3 евро за тонну, сообщает сельскохозяйственное издание Agrorinka.