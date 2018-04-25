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TOP,Перекресток мнений

Литва в числе лидеров по неравенству доходов

Фото lb.lt

В истории Литвы до сегодняшнего дня распределение общего благосостояния домохозяйств не оценивалось. Частичная информация о собственности в Литве представлена списками самых богатых граждан страны, некоторая информация о финансовых сбережениях населения хранится в коммерческих банках, списки недвижимости и их стоимости собирает Центр регистров, но исчерпывающей информации о совокупной собственности жителей Литвы (как финансовой, так и нефинансовой) пока нет. 

Впервые Банк Литвы принял участие в Европейском исследовании финансов и потребления домашних хозяйств, в ходе которого собрал и оценил подробные данные как об активах, которыми управляют домашние хозяйства Литвы, так и об их распределении. По данным Банка Литвы, предварительные результаты исследования оказались интересными и несколько неожиданными.

Результаты исследования комментирует старший экономист отдела прикладных макроэкономических исследований Банка Литвы  

Исследование показало, что в среднем стоимость накопленного имущества домохозяйством Литвы составляет 84,3 тыс. евро. Это примерно на две трети меньше, чем в среднем по Европе (229,2 тыс. евро). Такие результаты не кажутся удивительными, поскольку во второй половине прошлого века население стран Европейского союза накапливало богатство в условиях рыночной экономики, а в Литве и других постсоветских странах — при плановой экономике. Уровень детализации собранных данных позволяет не только сформировать достаточно точную картину финансов домохозяйств и общих активов, но и оценить неравенство активов в стране. Полученные результаты показывают, что Литва входит в число европейских стран с самым низким показателем имущественного неравенства.

Подробные данные исследования принесли и более неожиданные результаты. Распределение активов показывает, что 40% беднейших домохозяйств Литвы накопили больше имущества, чем 40% самых бедных домохозяйств в большинстве других европейских стран. Так, среднестатистическое литовское домашнее хозяйство, которое попадает в 20% беднейших, накопило 8,5 тыс. евро чистых активов, в то время как у среднего домохозяйства в еврозоне, попадающего в те же 20% беднейших, баланс чистых активов является отрицательным (то есть задолженность такого домохозяйства выше стоимости активов) и составляет 4,5 тыс. евро.

Еще одним фактом, который отличает Литву от других европейских стран, является небольшая доля (10,4%) домохозяйств, которые приобрели жилье в кредит, то есть значительная часть домохозяйств (82,8%) имеют собственное жилье, приобретенное без кредита. Остальные 6,8 % не имеют собственного жилья. Это означает, что 4 из 5 домохозяйств в Литве большую часть своего дохода могут либо тратить, либо накапливать сбережения, так как им не нужно платить арендную плату или ссуду и сопутствующие налоги. В еврозоне в среднем только 39,8% домашних хозяйств имеют собственное жилье, приобретенное без займа, а 20,5 % куплено в кредит.

Накопления —  в недвижимость

Оценивая данные европейских стран, видно, что большая часть активов накапливается в виде недвижимости. Эта тенденция особенно заметна в Литве — целых 93,2% населения проживает в собственном жилье, что является одним из самых высоких показателей среди стран еврозоны. Одним из самых низких является показатель в Германии — всего 43,9%  семей живут в собственном жилье. Общий показатель по еврозоне составляет 60,2%. 

Важность нефинансового имущества демонстрирует тот факт, что 81,7% жителей накапливают имущество в виде недвижимости, а финансовое имущество составляет всего лишь 4,3% всего имущества (прочее имущество – бизнес или автомобили). В зоне евро в среднем у 67,6% жителей имущество состоит из недвижимости, а финансовое имущество составляет 19,1%.

Таким образом, доминирование нефинансовых активов и их относительно равномерное распределение являются основными предпосылками того, что показатель имущественного неравенства в Литве один из самых низких в Европе. Более значительная стоимость финансовых активов связана с дополнительным пенсионным накоплением или инвестиционным страхованием жизни.

Каждое второе домохозяйство в стране участвует во II уровне пенсионного накопления, поощряемого государством и в среднем накопило более 6 тысяч евро. В III уровне накопления пенсий, состоящем из накопления частных пенсий или инвестиционного страхования жизни, участвует гораздо меньше — всего около 9% населения. Эта цифра значительно ниже средней по еврозоне, где таким образом активы накапливают 28,4% домашних хозяйств. Оценивая значения, можно увидеть, что стоимость финансовых продуктов (накопление пенсий III уровня или страхование инвестиций в жизнь), доступных для населения Литвы, составляет около 6,4 тыс. евро, а в еврозоне — около 14 тыс. евро. Активы, накопленные во II уровне пенсионного накопления, — относительно невелики (около 4 млрд евро).

Уровень неравенства в европейских странах

Довольно неожиданные результаты исследования имущественного неравенства контрастируют с показателями неравенства доходов. Литва по-прежнему входит в число европейских стран с самым высоким неравенством по уровню доходов. По большой разнице в доходах и достаточно малой разнице в имущественном неравенстве Литва оказывается рядом с Грецией и Италией. На противоположной стороне находятся такие страны, как Германия, Кипр, Австрия и Нидерланды, – в них велико имущественное неравенство, однако неравенство в доходах незначительное.

В других Балтийских странах, Латвии и Эстонии, распределение доходов между домашними хозяйствами несколько более равномерное, чем в Литве, однако в них гораздо больше имущественное неравенство. Наиболее близки к балансу Словакия, Польша и Словения, в них фиксируются достаточно низкие имущественное расслоение и неравенство в доходах.

Экономическая роль домашнего хозяйства

Структура активов домашних хозяйств является одним из факторов, показывающим, насколько значительно финансово-кредитная политика центрального банка влияет на реальную экономику. Оценивая ситуацию в Литве, можно увидеть, что преобладают домохозяйства с собственным жильем, относительно ограниченным объемом финансовых активов и отсутствием долгов по долгосрочным жилищным кредитам. Таким образом, традиционный инструмент финансово-кредитной политики, изменение процентной ставки, окажет существенное влияние только на домохозяйства, имеющие кредиты (чьи кредитные соглашения основаны на «плавающих» процентных ставках). Однако в Литве таких домохозяйств чуть больше 10%.

Это исследование открывает новые возможности для аргументированного обсуждения экономического неравенства, благосостояния жителей страны и в целом государства, обеспечивает возможность ведения дискуссий, основанных на конкретных данных, а не на личных интерпретациях.

Каролис Бельскис, старший экономист отдела прикладных макроэкономических исследований Банка Литвы  

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