Литва в цифрах Евростата

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Жители Литвы занимают второе место в Европейском союзе по сумме расходов на еду, свидетельствуют данные Eurostat за 2019 год.

Литва занимает третье место с конца в Евросоюзе по средней заработной плате. Согласно данным Eurostat, средняя почасовая (до уплаты налогов) заработная плата в Литве составляет 4,4 евро.

Только в Болгарии (2,4 евро) и Румынии (3,7 евро) средняя заработная плата ниже.

Самая высокая средняя почасовая заработная плата в ЕС в Дании (27,2 евро), Люксембурге (19,6 евро), Швеции (18,2 евро), Бельгии и Ирландии (18 евро в каждой).

Разрыв между странами ЕС с самой высокой и самой низкой заработной платой составляет 11 раз.

Литва – вторая страна в Европейском союзе по проценту малообеспеченных, их число составляет 22,3 процента.

Только в Латвии таких людей больше (23,5 процента). Лицо, получающее две трети или меньше от средней заработной платы по стране, считается низкооплачиваемым.

Эстония находится на третьем месте по процентной доле малообеспеченных (22 процента), Польша — на четвертом (21,9 процента).

В среднем в Европейском союзе 15,3 процента низкооплачиваемых работников.

Расходы населения Литвы на продукты питания и безалкогольные напитки достигают 20 процентов от всех затрат.

Только у румын этот показатель выше, чем у литовцев, – 26 процентов. На третьем месте по расходам на питание – эстонцы (19 процентов).

При этом выяснилось, что почти каждый второй литовец имеет избыточный вес. 56 процентов населения страдают избыточным весом. Для сравнения: в ЕС средний показатель превышения веса составляет 52 процента.

Реже всех с этой проблемой сталкиваются французы (46 процентов) и итальянцы (45 процентов).

Жители Литвы оказались в числе тех, кто больше всего денег тратит на личный транспорт. В ЕС республика заняла третье место по транспортным расходам. Согласно данным Eurostat, 15,8 процента расходов литовцев составляет именно эта статья.

В ЕС средний показатель – 13,1 процента. Больше литовцев тратят только в Словении (17 процентов) и Люксембурге (16 процентов).

Жители Литвы занимают четвертое место в Евросоюзе по проценту собственного жилья – таких в стране 90 процентов. Всего 10 процентов арендуют квартиру или дом.

Только в Румынии (96 процентов), Венгрии (92) и Словакии (91) процент домовладельцев выше.

В среднем более двух третей населения (70 процентов) в ЕС владеют квартирой или домом.

Самый низкий процент домовладельцев в Германии (51 процент), Австрии (55), Дании (61) и Швеции (64).

Кроме того, Литва вошла в список стран Европейского союза с самыми низкими ценами на связь.

В услуги связи включены цены на телефонное и факсимильное оборудование, доступ в интернет, почтовые, проводные и беспроводные телефоны, комплексные телекоммуникационные услуги и другие услуги по передаче информации.

При среднем индексе цен по ЕС 100 — уровень цен на связь в 2019 году был самым низким в Румынии (с индексом уровня цен 38) и Польше (51), за которыми следовали Литва (71), Болгария (76) и Латвия (77).

Самые высокие цены на связь были в Бельгии (с индексом уровня цен 176) и Греции (175), за которой следуют Ирландия (150) и Люксембург (149).

Приходящийся на одного жителя Литвы валовой внутренний продукт (ВВП), рассчитанный по стандарту покупательной способности, который выравнивает разницу цен между странами, в 2019 году составил 84% от среднего показателя по Евросоюзу — на четыре процентных пункта выше, чем в 2018 году.

В 2019 году экономическое положение хуже всего было в Болгарии (53%), а лучше всего в Люксембурге (260%).

Реальные затраты на фактическое индивидуальное потребление на одного жителя Литвы в 2019 году составили 92% от среднего показателя по ЕС. У девяти стран ЕС этот показатель был выше среднего, а у 18 стран, в том числе и у Литвы, ниже среднего по ЕС.

Литовский индекс уровня цен в 2020 году составил 64,9% от среднего по ЕС. В Польше, Латвии и Эстонии он также был ниже среднего по ЕС и составил соответственно 57,3%, 74,2% и 82,3%.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ