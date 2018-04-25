Литва — в исследовании ВОЗ по лечению COVID-19

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На минувшей неделе вильнюсская клиника «Сантарос» сообщила, что Литва присоединяется к международному исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в поиске эффективных лекарств для лечения COVID-19.

В Литве это исследование, цель которого — оценить эффективность госпитализации пациентов, болеющих COVID-19 и получающих стандартное лечение, под названием Исследование солидарности, организует Вильнюсская университетская клиника «Сантарос».

В ближайшее время к исследованию должны подключиться и другие больницы Литвы.

«У литовских пациентов возникает уникальная возможность участвовать в международном исследовании, целью которого является как проверка уже используемых в лечении препаратов, так и совершенно новых лекарств, выявить научными методами, какие лекарства или их комбинация являются эффективными в борьбе с возбудителем COVID-19», – сообщил руководитель по вопросам COVID-19 клиники «Сантарос» Лаймонас Гришкявичюс, координирующий Исследование солидарности в Литве.

Как говорится в сообщении больницы, большинство пациентов с COVID-19 ощущают лишь небольшие симптомы болезни, однако немалая часть пациентов среднего и старшего возраста, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болеют очень тяжело, состояние некоторых доходит до критического.

В медицинской литературе можно найти информацию о лабораторном воздействии некоторых антивирусных препаратов, однако надежных данных об их эффективности в лечении пациентов пока не достаточно.

По данным клиники «Сантарос», около 20% пациентов болеют COVID-19 в тяжелой форме, состояние около 5% пациентов бывает критически тяжелым. Сейчас применяется лишь симптоматическое лечение, поскольку нет подтвержденных лекарств для лечения от самого вируса COVID-19.

«В рамках Исследования солидарности ВОЗ будут проверяться четыре наиболее перспективных, по мнению ученых, метода лечения: антивирусный препарат ремдесивир, применяемый сейчас в лечении ревматоидных заболеваний, гидроксихлорохин и комбинация лекарств от ВИЧ – лопинавира и ритонавира. Уже есть определенные данные о назначении этих лекарств пациентам, болеющим COVID-19 при проведении небольших исследований в Китае и Франции, однако ученые ВОЗ считают, что необходимо провести более широкое исследование, с большим количеством пациентов, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть эффективность этих лекарств во время инфекции COVID-19», – заявил Л. Гришкявичюс.

В Европе это исследование уже ведется в Норвегии и Испании.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ