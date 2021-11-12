Литва — в лидерах по избыточным смертям

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Социал-демократы считают, что рекордное количество так называемых избыточных смертей вызвано решениями правительства ограничить доступ к медицинским услугам, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы. Они также предупреждают, что ситуация будет только ухудшаться, если правящие не откажутся от планов по сокращению количества лечебных учреждений и коек в них.

Согласно мнению экспертов, во время пандемии многие люди умирают, потому что не получают лечения от других болезней, помимо COVID-19. «Большинство врачей — вакцинированы, поэтому сложно понять, почему был ограничен доступ к медицинским услугам, почему людям приходилось ждать месяц или несколько, чтобы попасть к врачу. Мы предлагали снизить концентрацию пациентов с COVID-19 в больницах крупных городов и обеспечить непрерывное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми и другими неинфекционными заболеваниями. Но наш голос не был услышан. Литва теряет тысячи людей — из-за не проведенных своевременно операций, не диагностированных заболеваний, не предоставленных медицинских услуг», — говорит вице-спикер Сейма социал-демократ Юлюс Сабатаускас.

По статистике сейчас каждую неделю умирает на 300 человек больше, чем в 2019 году.

Члены парламентской фракции социал-демократов неоднократно придавали огласке замыслы Минздрава о ликвидации медицинских учреждений и сокращении количества коек в разгар пандемии.

«Центральная власть говорит с муниципалитетами не о том, как предоставлять больше медицинских услуг населению, а об освоении средств на реорганизацию, «оптимизацию» и сокращении количества учреждений здравоохранения. Все это происходит в то время, когда жителям Литвы остро не хватает медицинской помощи», — подчеркивает Ю. Сабатаускас.

В большинстве европейских стран (Дания, Финляндия, Швеция, Германия) количество зарегистрированных смертей не превышает показателей 2019 года, в то время как в Литве смертность растет, а с сентября этот рост ускоряется.

«Перед лицом кризиса лидеры здравоохранения Балтийского региона стремились сохранить или даже увеличить объем медицинских услуг, предоставляемых населению. В Финляндии даже в самое сложное время — в весенний период 2020 года — предоставление медицинских услуг не прекращалось. В то же время Литва всегда ограничивала предоставление медицинских услуг, не связанных с COVID-19. Мало того, летом 2021 года не создавался необходимый резерв стационарного лечения, поэтому в связи с ростом заболеваемости COVID-19 этой осенью плановые госпитализации отменяются. Почему за летний период 2021 года не удалось значительно увеличить мощность реанимационных отделений?» — удивляется Ю. Сабатаускас.

«С начала этого года из-за пандемии Литва потеряла почти 6000 жизней. Если Министерство здравоохранения, вместо того чтобы прилагать все усилия для борьбы с COVID-19, продолжит сокращать доступ к лечению и бороться с районными больницами, вполне вероятно, что вирус и другие заболевания до Нового года убьют по меньшей мере еще 4000 жизней», — прогнозирует социал-демократ.