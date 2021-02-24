Литва в общей сложности планирует купить более 10 млн доз вакцин

Евросоюз уже подписал контракты с шестью компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna. У них Литва планирует купить более 10 млн доз вакцин.

Пока Европейское агентство по лекарствам подтвердила три вакцины — Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.