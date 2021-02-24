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Литва в общей сложности планирует купить более 10 млн доз вакцин

Фото pixabay.com

Литва купит дополнительные дозы вакцин от коронавируса у фармацевтических компаний Valneva, Moderna, BioNTech и Pfizer.

Кабинет министров в среду договорился, что у BioNTech и Pfizer будет куплено 620 тыс. доз вакцины дополнительно и 10 тыс. доз вакцины дополнительно — у Moderna. Препараты обеих компаний уже используются в Литве. 

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Также планируется купить дополнительно 185 тыс. доз еще не подтвержденной в Европе вакцины Valneva.

После этого решения Литва запланировала купить более 3,7 млн доз вакцины Pfizer, более 500 тыс. доз вакцины Moderna и около 370 тыс. доз Valneva.

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Евросоюз уже подписал контракты с шестью компаниями: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi и GSK, Pfizer и BioNTech, CureVac, Moderna. У них Литва планирует купить более 10 млн доз вакцин. 

Пока Европейское агентство по лекарствам подтвердила три вакцины — Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

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