Литва в общей сложности планирует купить более 10 млн доз вакцин

Литва купит дополнительные дозы вакцин от коронавируса у фармацевтических компаний Valneva, Moderna, BioNTech и Pfizer.
Кабинет министров в среду договорился, что у BioNTech и Pfizer будет куплено 620 тыс. доз вакцины дополнительно и 10 тыс. доз вакцины дополнительно — у Moderna. Препараты обеих компаний уже используются в Литве.
Также планируется купить дополнительно 185 тыс. доз еще не подтвержденной в Европе вакцины Valneva.
После этого решения Литва запланировала купить более 3,7 млн доз вакцины Pfizer, более 500 тыс. доз вакцины Moderna и около 370 тыс. доз Valneva.