Литва в режиме карантина

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы продлило карантин, но смягчило некоторые условия. «Карантинный режим продлевается до 24 часов 00 минут 27 апреля», – заявил на заседании кабмина предложивший это решение министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Согласно правительственному постановлению, будет разрешено торговать растениями, семенами, удобрениями в специально отведенных местах на открытом воздухе, сообщает BNS.

Правительство смягчает условия в вопросе иностранцев – было решено, что они смогут прибывать в страну, если члены их семей, то есть родители, дети, супруги, осуществляющие патронаж лица, являются гражданами Литвы. До этого иностранцам был запрещен въезд в Литву, за исключением тех, у кого есть вид на жительство в стране, дипломатов и международных перевозчиков.

Большие дискуссии вызвало предложение предоставить право во время карантина соединяться с проживающими в Литве родственниками, при наличии вида на жительство и разрешения на работу, только гражданам стран Евросоюза. В итоге было принято решение вернуться к формулировкам, охватывающим всех иностранцев, желающих воссоединиться с семьей.

«Мы не можем разделять семьи. Какие могут быть „третьи“ или „пятые страны“? Если есть семья и есть право на проживание, родные должны иметь возможность воссоединиться», – подчеркнул министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Правительство также предоставило возможность получившим разрешение прибыть в Литву сделать это через любой пограничный пункт, предварительно согласовав это со Службой государственной границы Литвы. В данный момент это можно сделать только через два пограничных пункта на границах с Латвией и Польшей.

Кабмин также ужесточил контроль над водителями грузового транспорта в случае, если на пограничных контрольно-пропускных пунктах у них выявляются высокая температура или иные симптомы коронавируса. По словам А. Вериги, проверка «позволит не впускать их уже на границе». Обычно грузовой транспорт в Литву пропускают, чтобы не ограничивать движение товаров.

Новое решение предусматривает и другие, более строгие правила: отныне граждане в обязательном порядке должны носить защитные маски. Премьер утверждает, что ужесточенные правила вводят для того, чтобы приучить жителей использовать защитные средства.

«Поймите, это не абсолютно. Одно дело, если вы один идете по лесу, но с приближением человека, то есть возможного контакта, маска просто необходима», – сказал он.

«Мы не хотим наказывать, но хотим, чтобы люди привыкли, особенно если говорить о еще действующих и, возможно, открываемых в будущем торговых местах, услугах, чтобы сформировался навык, что нужно защищаться», – сказал он.

«Надеюсь, что должностные лица при обеспечении режима будут предельно вежливыми, принципиальными, не будут торопиться штрафовать каждого. Не в этом цель. Просто нужно индивидуально, с умом, ответственно оценивать ситуацию, и только в исключительных случаях применять меры, которые позволяет закон», – сказал С. Сквярнялис.

«Но если людям будет сделано замечание, обратят их внимание, а они злонамеренно все равно не будут носить маски, то у должностных лиц есть право применить санкции», – сказал он.

После повышения Сеймом штрафов за нарушение карантинных правил лицам грозят штрафы от 500 до 1 тыс. евро, а главам юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.

С целью замедления распространения коронавируса в Литве был введен карантин 16 марта. На время карантина закрыты школы, детские сады и ясли, университеты, запрещена работа большинства магазинов, кафе.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt