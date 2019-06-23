«Литва – важный партнер для России»

Фото пресс-службы посольства РФ

🔊 Воспроизвести

По случаю государственного праздника Дня России в Вильнюсе состоялся прием, организованный Посольством РФ в Литве.

Среди собравшихся присутствовали литовские государственные и политические деятели, члены Сейма ЛР, представители Вильнюсского городского самоуправления, МИД Литвы, руководители зарубежных дипломатических миссий, а также видные общественные деятели, предприниматели, представители культуры и искусства, соотечественники, журналисты.

В своей приветственной речи посол Российской Федерации в Литовской Республике Александр Удальцов отметил, что сегодняшняя Россия – это крупная мировая держава, с которой нельзя не считаться и без которой трудно решать насущные мировые проблемы.

«Россия смогла преодолеть кризисные явления последних нескольких лет и сделала серьезный шаг по выходу из стагнации, став на путь устойчивого развития», – подчеркнул посол.

В настоящее время Россия вносит значительный вклад в укрепление глобальной безопасности и стабильности. «Наша страна на деле демонстрирует заинтересованность в нахождении конструктивных решений по ключевым вопросам мировой повестки дня, включая прежде всего борьбу с терроризмом, урегулирование конфликтной ситуации в Сирии, а также кризиса на Украине на основе четкого выполнения Минских договоренностей», – отметил А. Удальцов.

На сегодняшний день Россия установила и поддерживает дипломатические отношения со 193 странами мира. Литва, по словам посла, является важным партнером для России.

«Между нашими странами исторически сложились глубокие связи практически во всех областях и сферах. К сожалению, реальность такова, что они находятся сейчас на самой низкой отметке за все время существования независимой Литовской Республики и России. На наш взгляд, эта ситуация противоречит здравому смыслу и носит временный характер».

А. Удальцов еще раз подчеркнул, что Россия «готова к нормальному партнерскому, взаимовыгодному взаимодействию с Литвой, как и с любой другой страной мира, но без каких-либо предварительных условий и тем более требований».

Украшением приема по ставшей уже доброй традиции стало выступление калининградского фольклорного ансамбля «Россичи».

Инф. «ЛК»