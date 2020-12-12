Литва ведет консультации на рынке по системам батарей в 200 мегаватт

Поскольку Литва намерена усилить электроэнергетическую систему путем установки накопительного оборудования (батарей) мощностью в 200 мегаватт, была объявлена рыночная консультация по проекту.
Госэнергохолдиг Epso-G отмечает, что эти батареи обеспечат надёжную и стабильную работу системы после синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой, сообщается на Центральном портале публичных закупок.
В Литве хотят оборудовать четыре установки по накоплению электроэнергии мощностью в 50 мегаватт и емкостью 510 мегаватт-часов.
В октябре Министерство энергетики сообщило о начале активной подготовки к проекту энергонакопителей. В пятницу ведомство комментировало BNS, что проект должен быть реализован до конца 2021 года при сотрудничестве с Еврокомиссией.
До синхронизации оператором системы будет госкомпания, она будет предоставлять услугу резерва для работы в изолированном режиме. Позднее оборудование будет передано участникам рынка на конкурсной основе.
Стоимость проекта составит как минимум 100 млн евро. Ожидается, что оборудованная система в течение 15 лет создаст 155 млн евро социально-экономической выгоды пользователям электроэнергии.