Литва ведет консультации на рынке по системам батарей в 200 мегаватт

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Поскольку Литва намерена усилить электроэнергетическую систему путем установки накопительного оборудования (батарей) мощностью в 200 мегаватт, была объявлена рыночная консультация по проекту.

Госэнергохолдиг Epso-G отмечает, что эти батареи обеспечат надёжную и стабильную работу системы после синхронизации линий электропередачи с континентальной Европой, сообщается на Центральном портале публичных закупок.

В Литве хотят оборудовать четыре установки по накоплению электроэнергии мощностью в 50 мегаватт и емкостью 510 мегаватт-часов.