Литва вернулась в таможенные системы Китая, но стал ограничиваться экспорт товаров в Литву

Президент Литовской конфедерации промышленников сообщил, что во вторник утром Литва появилась в таможенных системах Китая и несколько компаний страны смогли выслать свои грузы в Китай.

Однако стало известно о новых средствах давления Китая на литовский бизнес, сказал порталу 15min Видмантас Янулявичюс.

По его словам, замечено, что ограничивается экспорт китайских товаров из портов Китая в Литву. Одно предприятие, ожидавшее груза месяц, услышало, что по политическим причинам его груз переносится в конец очереди. Кроме того, Китай пытается оказывать давление на Литву через предприятия других стран.