Литва вернулась в таможенные системы Китая, но стал ограничиваться экспорт товаров в Литву

Президент Литовской конфедерации промышленников сообщил, что во вторник утром Литва появилась в таможенных системах Китая и несколько компаний страны смогли выслать свои грузы в Китай.
Однако стало известно о новых средствах давления Китая на литовский бизнес, сказал порталу 15min Видмантас Янулявичюс.
По его словам, замечено, что ограничивается экспорт китайских товаров из портов Китая в Литву. Одно предприятие, ожидавшее груза месяц, услышало, что по политическим причинам его груз переносится в конец очереди. Кроме того, Китай пытается оказывать давление на Литву через предприятия других стран.
Литовские компании во вторник были возвращены в таможенную систему Китая, но неясно, на какой срок, говорит Ричардас Сартатавичюс, глава Конфедерации промышленников Литвы.
По словам Р. Сартатавичюса, вероятно, на это повлияли усилия Еврокомиссии. Однако он говорит, что слышит от компаний, что китайцы используют давление на литовских партнеров за рубежом, а также блокируют заказы от литовских компаний-импортеров.
Например, одно швейное предприятие, которая шьет одежду для французов, сообщила, что китайцы решили перестать покупать продукцию французской компании, потому что она была произведена в Литве.