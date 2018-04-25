Литва вновь ввела визовый сбор для граждан Беларуси: 60 евро

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Литва с июля месяца вновь вводит визовый сбор для граждан Беларуси: как и литовским гражданам, виза будет стоить 60 евро.

Кабмин в понедельник решил вновь взимать консульский сбор с граждан Беларуси за рассмотрение ходатайства о выдаче национальной визы. Сбор будет взиматься с 50-проц. скидкой. Согласно принятому в 2011 году решению такой сбор вообще не взимался.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что данный проект предлагает 50-ти проц. скидку для граждан Беларуси за выдачу национальных виз, что будет паритетным зеркальным решением, так как беларусы такую скидку к нашим гражданам применяют.

Согласно новому порядку, виза будет стоить гражданам Беларуси 60 евро с июля.

По данным МИД, с 2011 по 2019 годы гражданам Беларуси было выдано 44 тыс. 966 национальных виз, и за это время не взимавшийся консульский сбор составил свыше 2,6 млн евро.

Беларусь не выразила протеста по поводу такого решения Литвы, но пожелала, чтобы новый порядок вступил в силу вместе с договором с ЕС об упрощенном порядке выдачи виз, то есть с 1 июля.