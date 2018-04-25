Литва возобновляет контроль на внутренних границах ЕС, запрещает въезд иностранцам

Она также сказала, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.

«С возобновлением пограничного контроля в Литву будет запрещён въезд иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешения. Для всех вернувшихся из затронутых (вирусом – ред.) стран – это касается наших граждан – обязательна самоизоляция на 14 дней», – сказала министр ВД.

Позже советник министра Божена Заборовска-Зданович уточнила BNS, что если у иностранцев, даже имеющих разрешение на работу или вид на жительство в Литве, будут симптомы, то в Литву им въехать не разрешат.

В частности, с пятницы на санитарных постах производится измерение температуры и санитарно-информационная проверка.

Особенно тщательно проверяются микроавтобусы и автобусы, а также автомобили с зарубежными номерами и те, которые везут, например, оборудования для катания на лыжах.

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что передвижение между Польшей и Литвой будет осуществляться только через Калварийский погранпереход.

«Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП», – сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.

В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на десять дней сообщила Польша, это же сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия.