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Литва вручила ноту КНР в связи с инцидентом на митинге в поддержку Гонконга в Вильнюсе

Фото pixabay.com

Литовское Министерство иностранных дел в понедельник пригласило посла Китая и вручило ему ноту в связи с произошедшим в августе инцидентом на митинге в поддержку Гонконга в Вильнюсе.  

В ноте отмечается, что действия представителей китайского посольства, направленные против гарантируемых Конституцией Литвы демократических свобод и нарушающие общественный порядок, являются неприемлемыми, и к ним не будут относиться терпимо, говорится в сообщении министерства. 

«На встрече китайскую сторону призвали предпринять все меры для того, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись», – сообщило министерство.

Министр Линас Линкявичюс сообщил BNS, что китайские дипломаты перешли все надлежащие границы – он утверждает, что дипломаты могут наблюдать за демонстрациями, но должны воздержаться от активных действий. 

«Поведение некоторых дипломатов, по имеющейся у нас информации, перешло те границы, которые должны бы позволять себе дипломаты.  Поэтому мы выразили сожаление и требование, чтобы в будущем подобные действия не повторялись», – сказал BNS министр.

«По нашим оценкам, это расходится с дипломатическим статусом. Участие в действиях было более активным, чем следовало бы. Литва является свободной страной, здесь можно свободно выражать мысли и мнения, но нужно делать это без нарушения общественного порядка. Это касается, прежде всего, граждан, но и дипломатический корпус должен быть нейтральным. Наблюдать можно, но они не должны более активно участвовать в демонстрациях или пикетах», – добавил Л. Линкявичюс.

Министр выразил надежду на то, что этот инцидент не отразится на двухсторонних отношениях Литвы и Китая. 

«Надеюсь, что не отразится. В целом наши отношения развиваются прагматично, с уважением интересов друг друга, надеюсь, так будет и в будущем», – сказал министр.

Инцидент произошел 23 августа, на Кафедральной площади Вильнюса, когда завершалась демонстрация в поддержку гонконгских активистов, которые отметили тридцатилетние Балтийского пути, организовав в своей стране живую цепь протеста против вмешательства центральных властей Китая. 

Прибывшие на митинг сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали на подступах к площади, однако, когда толпа начала расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Возникли споры и потасовки между сторонниками Гонконга и Китая.

На прошлой неделе полиция Литвы оштрафовала двух граждан Китая за нарушение общественного порядка. Они были наказаны штрафами в размере 15 евро. 

BNS

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