Литва вручила России ноту из-за нарушения воздушного пространства

Литва в среду вручила России ноту из-за нарушения воздушного пространства, сообщило Министерство иностранных дел (МИД).
В МИД был вызван представитель посольства России, которому был заявлен протест в связи с нарушением государственной границы Литвы после того, как во вторник два самолета ВВС России незаконно пересекли воздушное пространство Литвы над Балтийским морем.
«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснения относительно этого инцидента и приняла все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились», — говорится в сообщении министерства.
Летевшие над Балтикой российские штурмовые самолеты Су-24 углубились в воздушное пространство Литвы на один километр и пробыли в нем около минуты.
Министр обороны Арвидас Анушаускас связывает действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США.
Проходящие с начала июня учения BALTOPS завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.