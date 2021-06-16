Литва вручила России ноту из-за нарушения воздушного пространства

«Литва требует, чтобы Россия предоставила объяснения относительно этого инцидента и приняла все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторились», — говорится в сообщении министерства.

Летевшие над Балтикой российские штурмовые самолеты Су-24 углубились в воздушное пространство Литвы на один километр и пробыли в нем около минуты.

Министр обороны Арвидас Анушаускас связывает действия России с проходящими на Балтике международными учениями BALTOPS, которые организованы США.

Проходящие с начала июня учения BALTOPS завершатся в пятницу. В них задействовано около 4 тыс. военных, 40 кораблей и 60 самолетов из 18 стран.