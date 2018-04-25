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Литва - вторая в ЕС по потреблению нелегальных табачных изделий

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Литва — вторая в ЕС по потреблению нелегальных табачных изделий

Фото www.vsat.lt

Литва остается одним из государств Евросоюза (ЕС) с самым высоким потреблением нелегальных табачных изделий — за последний год теневой рынок курева в Литве еще подрос.

Подсчеты показывают, что из-за этого бюджет страны в прошлом году потерял 68 млн евро потенциальных доходов — на 2 млн евро больше, чем в 2018 году. 

Данные исследования KPMG показывают, что в других Балтийских странах ситуация лучше: в Латвии и Эстонии доля нелегальных табачных изделий в прошлом году уменьшилась. 

Примерно за одну пятую часть (17,7%) потребленных в Литве в прошлом году сигарет не были уплачены налоги, и по этому показателю страна заметно опережала Латвию (14%) и Эстонию (7%), занимая второе место в ЕС и уступая только Греции, где поддельные и контрафактные сигареты составляли 22%. 

Проведенное KPMG исследование пустых пачек из-под сигарет и данных продаж показывает, что общее количество выкуренных в Литве сигарет в прошлом году незначительно уменьшилось, однако было выкурено 540 млн нелегальных сигарет — на 0,04% или на 0,2 млн единиц больше, чем в 2018 году.

Данные исследования показывают, что доля теневого рынка табачных изделий в Эстонии в прошлом году уменьшилась на 2,1 пункта, а в Латвии – на 5,4 пункта.

Около 80% ввезенных в Литву в прошлом году сигарет было из соседней Беларуси. 

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