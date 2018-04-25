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Общество

Литва вводит квоты на въезд трудовых иммигрантов из третьих стран

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В последние годы в Литву в поисках работы приезжает все больше иностранных граждан. Хотя процесс трудоустройства и проживания в Литве для граждан Европейского cоюза достаточно простой, но гражданам третьих стран надо получать разрешения.

Трудоустройство граждан Украины

В связи с тем, что Литва и Украина ратифицировали соглашение об условиях трудоустройства, приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда, отметила советник литовского министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте.

«При трудоустройстве гражданина Украины в Литве в трудовом договоре должны быть четко указаны условия оплаты труда, функции, место работы, установлена продолжительность рабочего дня, срок действия трудового договора и порядок его расторжения, порядок оплаты расходов на приезд и возвращение назад и другие вопросы, связанные с условиями труда работника и проживанием в Литве»,  – сказала BNS Э. Самошкайте.

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Об условиях трудового договора, порядке его изменений и расторжения гражданин Украины должен быть информирован до трудоустройства и должен получить копию договора на понятном ему языке. Такие же условия информирования о трудоустройстве и о трудовом праве будут применяться и при трудоустройстве граждан Литвы в Украине.

По словам представителя министра, в соглашении много внимания уделяется укреплению сотрудничества органов, контролирующих нелегальный труд: устанавливается порядок обмена информацией, сроки предоставления ответа, каждая страна должна будет назначить для этого контактных лиц.

«Сотрудничество учреждений и быстрый обмен информацией важен в плане обеспечения того, чтобы работники не подвергались эксплуатации и выплачиваемая им заработная плата соответствовала требованиям законов», – говорит Э. Самошкайте.

В прошлом году несколько граждан Украины, трудоустроившихся водителями дальних рейсов, заявили о том, что работодатель их эксплуатировал – они работали без нормального отдыха, не получали зарплату. Один украинец утверждал, что был избит работодателем.

Соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции между Литвой и Украиной было подписано в декабре 2018 года в Киеве. Сейм ратифицировал его в июле прошлого пода, парламент Украины – на прошлой неделе.

Ожидается, что ратификация соглашения положительно скажется на условиях бизнеса в обоих государствах и на его развитии, так как у литовских и украинских работников будет больше свободы передвижения, снизится риск нелегального труда.

Литва в 2017 году либерализовала условия трудоустройства граждан третьих стран.

Квоты на трудовых мигрантов

Между тем с 2021 года Литва вводит квоты на въезд трудовых иммигрантов из третьих стран. До сих пор работники тех специальностей, которых в Литве не хватало, могли въезжать в страну по упрощенному порядку, их количество не ограничивалось. Однако вскоре порядок изменится. Будут установлены квоты, которые ограничат въезд иностранцев.

По данным департамента миграции, в 2019 году в Литву на заработки приехали 66 600 иностранцев. Профессии 86% из них – из списка профессий, работников которых в Литве не хватает, еще 14% разрешения выдали ведомства.

Если работодатели захотят трудоустроить иностранцев сверх установленного количества, то им придется получить соответствующее разрешение или решение о том, что иностранец отвечает требованиям литовского рынка.

В Литве до сих пор квоты на въезд рабочих из третьих стран не вводились. В соответствии с установленным порядком, если человек попадал в список профессий, представителей которых не хватает, то ему не надо было получать разрешение на работу, кроме того, въезд таких специалистов квотами не ограничивался.

С 1 января 2021 года порядок изменится. Введут квоты для работников третьих стран. Сохранится список профессий, представителей которых в Литве не хватает, однако будет установлен лимит на трудоустройство без разрешений, когда этот лимит будет превышен, работодателям придется получать все необходимые разрешения.

Предложения по квотам будет делать директор Службы занятости, а утверждать — министр социальной защиты и труда, согласовав этот вопрос с главой МВД.

Информация «ЛК», BNS 

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