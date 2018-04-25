Литва выбрала своих героев

Накануне Рождества в столичном выставочном центре «Litexpo» прошла церемония награждения победителей в главной спортивной номинации Литвы — LTeam 2019. Во время празднования были вручены восемь престижных наград LTeam 2019, семь из которых получили представители летних видов спорта. Были названы лауреаты в следующих номенациях: «Спортсмен года» и «Спортсменка года», «Лучший тренер-мужчина года», «Лучший тренер-женщина года», «Лучшая мужская команда», «Лучшая женская команда», «Прорыв года», и еще одна номинация называется «За заслуги всей жизни».
Лучшим спортсменом 2019 года признан пловец Данас Рапшис. 24-летний спортсмен, последовательно одерживая одну победу за другой, гарантировал триумф в номинации – «золотом» и «серебром» на чемпионате мира 2018 года, 14 золотыми и 4 серебряными наградами, а также вторым местом на чемпионате мира по водным видам спорта. Кроме того, Данас Рапшис завоевал путевку на Олимпиаду в Токио.
«Мне пришлось много работать, чтобы стоять здесь. Я хочу поблагодарить семью, девушку, федерацию, спонсоров, тренера, который уже получил свою награду», — пошутил Данас.
«Мы выигрываем медали, получаем бонусы, аплодисменты – словом, все почести. Однако есть люди, которые вносят свой вклад ежедневно, цель которых — сделать вас счастливыми. Никто их не знает, никто не вручает им медалей, никто не дает им призов. Я приглашаю двух человек на сцену и хочу, чтобы вы поаплодировали им, потому что благодаря и их усилиям я выиграл», — сказал Д. Рапшис о физиотерапевте Андрюсе Богделе и массажистке Лине Кателите.
На титул лучшего спортсмена года также претендовали гимнаст Робертас Творогал и байдарочник Миндаугас Гришконис.
Ведущая прошлогодней церемонии Лаура Асадаускайте-Заднепровскене в этом году вышла на сцену в качестве победителя. После сложнейшей операции, пропустив год, 35-летняя спортсменка блистательно вернулась в большой спорт. Представительница современного пятиборья выиграла финал Кубка мира и завоевала путевку на четвертую в своей карьере Олимпиаду.
«В прошлом году у меня появилась мечта выйти на сцену, и вот я ее осуществила. Хочу пожелать всем мечтать, потому что мечты сбываются. Год был для меня непростым, мне нужно было доказать всему миру, что я сильная. Но я не смогла бы сделать это в одиночку, поэтому хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность заниматься спортом», — сказала олимпийская чемпионка 2012 года, в третий раз признанная лучшей спортсменкой. Ранее Лаура награждалась в 2011 и 2015 годах.
В этом году Л. Асадаускайте боролась за звание лучшей спортсменки года с королевой велотрека Симоной Крупецкайте и яхтсменкой Викторией Андрулите.
По достоинству оценили и тех, кто больше всего способствовал победам Данаса и Лауры. Это Ина Пайпелене, с ранних лет работающая с пловцом, и Андреюс Заднепровскис, который последние несколько лет тренировал свою жену. Они были признаны лучшими тренерами 2019 года.
«Этот приз принадлежит не только мне, но и моей команде, потому что без нее мы бы не продвинулись так далеко и в таком быстром темпе. Спасибо всем», — сказала И. Пайпелене.
«Это странное чувство, — признался олимпийский серебряный и бронзовый призер А. Заднепровскис. — Я только часть этой награды — есть огромная команда, которая не поместилась бы на сцене. Хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в спорт, не жалея сил и времени».
В номинации «Мужская команда года» за звание лучших соревновались: мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3, пловцы во главе с Д.Рапшисом — комбинированная мужская эстафета (плавание 4х100 м), Саулюс Ритерис и Довидас Немеравичюс — гребля.
И все-таки титул достался баскетболистам. Всего за один год баскетбольная команда 3х3 попала в мировую элиту, завоевав не только бронзовые медали на чемпионате Европы в 2019 году, но и пройдя в отборочный тур, где будут разыграны путевки на Олимпиаду.
Кроме того, квартет Паулюса Белявичюса, Марюса Ужуписа, Шарунаса Вингелиса и Аурелиюса Пукялиса в настоящее время занимает высокое шестое место в мировом рейтинге.
«Мы не подготовили речь» — признался на сцене тренер Дайнюс Новицкас. — Я действительно хочу поблагодарить мужчин, которые боролись до последнего и усердно работали на тренировках. Надеюсь, что мы доберемся до Олимпиады и выиграем медаль для Литвы».
Дуэт С. Крупецкайте и Мигле Марозайте одержал победу в номинации женской сборной года. Велосипедистки на Европейских играх завоевали «серебро» в командном спринте, заняли 4-е место на чемпионате Европы и финишировали седьмыми на чемпионате мира.
«Большое спасибо тем, кто проголосовал, кто поддержал, спасибо тренеру, спасибо семье, которая всегда поддерживает меня, и спасибо Симоне, без которой меня бы здесь не было», — сказала М. Марозайте.
«Не хватит и часа, чтобы поблагодарить всех, поэтому я сделаю это лично» — начала выступление С. Крупецкайте. — Сегодня я хочу сказать спасибо спорту, благодаря которому я здесь: за прекрасные эмоции и за то, что у меня сейчас дрожат ноги. Спасибо спорту за взлеты и падения, прекрасной спортивной семье и возможности участвовать в Олимпийских играх. Спорт — это не работа, это моя любовь, моя цель. Я очень рада быть частью этого».
В номинации «Женская команда года» также были представлены Милда Вальчюкайте и Ева Адомавичюте – гребля, которые заняли 5-е место на чемпионате Европы, 9-е место на чемпионате мира и выиграли путевку на Олимпийские игры в Токио, а также вице-чемпионы Европы литовская баскетбольная команда девушек до 16 лет.
Однако последние не остались без награды. Лидер команды Юсте Вероника Йоците выиграла в номинации «Прорыв года». В возрасте 13 лет она привела сборную к историческому рекорду, вошла в пятерку лучших в лиге и даже дебютировала в женской баскетбольной сборной Литвы.
Юсте стала национальной баскетбольной сенсацией, молодая баскетболистка сразу привлекла внимание иностранных клубов и по личному приглашению легендарного француза Тони Паркера в настоящее время тренируется во Франции.
«Это не просто очередная награда. Не время почить на лаврах, нужно продолжать работать, стремиться к новым достижениям. Я хочу, чтобы эта награда вдохновляла молодежь Литвы и особенно девушек: не важно, сколько вам лет, — это не должно ограничивать ваши мечты и цели», — сказала спортсменка.
«Больше всего я хочу поблагодарить Юсте за то, что она наша дочь, мы гордимся ею», — сказал папа баскетболистки Альвидас Йоцис.
В номинации «Прорыв года» также были представлены спортсмены: копьеметатель Эдис Матусявичюс, который летом метнул копье на 89,17 метра и улучшил рекорд страны почти на пять метров, и Диана Загайнова (тройной прыжок) — чемпионка Европы до 23 лет и рекордсменка Литвы. Оба спортсмена уже завоевали путевки на Олимпиаду.
Самая престижная награда «За заслуги всей жизни», определяемая исключительно решением совета, досталась легенде фигурного катания — Лилии Ванагене. Бывшая спортсменка, отметившая в этом году свой 70-летний юбилей, 10 раз становилась чемпионкой страны, много лет посвятила развитию и популяризации фигурного катания и подготовила своих подопечных к шести Олимпийским играм. Среди ее воспитанников Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас — лучшая пара литовского фигурного катания всех времен.
«Я не сдержала слез…Это так неожиданно … Я потрясена, очень взволнована, у меня нет слов. Спасибо всем», — сказала Л. Ванагене, принимая награду из рук священника Ричардаса Довейки.
«Самого популярного спортсмена Литвы» не выбрали
Внимательный читатель и ярый болельщик, наверное, уже заметили, что мы представили лишь 8 из 9 номинаций. И вот почему. Сомнения вызвал итог голосования в номинации «Самый популярный спортсмен Литвы», которую в итоге решено убрать из списка наград. Появились подозрения в нечестном сборе голосов.
«Поддержка спортсменов оказалась чрезвычайно активной, мы увидели огромное желание людей помочь их любимцам прийти к триумфу, но часть переступила границы. В настоящее время мы проводим расследование и посчитали, что было бы справедливо не объявлять победителя в номинации «Самый популярный спортсмен» в этом году», — прокомментировала ситуацию глава Литовского олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте.
Голосование за лучших спортсменов Литвы продолжалось на протяжении четырех недель, и в общей сложности было получено почти 150 тысяч голосов (147693). Подозрения появились где-то в середине кампании, когда организаторы обнаружили очевидные нарушения: некоторые спортсмены получали голоса с помощью автоматических алгоритмов. И даже после закрытия срока голосования на звание «Самый популярный спортсмен» цифры в пользу некоторых кандидатов все равно продолжали расти.
Справка
Выборы лучших литовских спортсменов Литвы проводятся с 1994 года. Решение о присуждении награды принимает совет. Он состоит из восьми человек: по два представителя от Национального олимпийского комитета Литвы, Министерства образования, науки и спорта, Федерации спортивных журналистов Литвы и по одному от ассоциаций спортсменов и тренеров Литвы. Мнение совета составляет 80% от общего решения, еще 20% дает голосование общественности. В номинации «Самый популярный спортсмен года» победитель определяется исключительно народным голосованием. Совет присуждает награду в категории «За заслуги всей жизни».
Подготовлено по сообщениям СМИ
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