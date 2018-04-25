Литва выбрала своих героев

На титул лучшего спортсмена года также претендовали гимнаст Робертас Творогал и байдарочник Миндаугас Гришконис. Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса Ведущая прошлогодней церемонии Лаура Асадаускайте-Заднепровскене в этом году вышла на сцену в качестве победителя. После сложнейшей операции, пропустив год, 35-летняя спортсменка блистательно вернулась в большой спорт. Представительница современного пятиборья выиграла финал Кубка мира и завоевала путевку на четвертую в своей карьере Олимпиаду. «В прошлом году у меня появилась мечта выйти на сцену, и вот я ее осуществила. Хочу пожелать всем мечтать, потому что мечты сбываются. Год был для меня непростым, мне нужно было доказать всему миру, что я сильная. Но я не смогла бы сделать это в одиночку, поэтому хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность заниматься спортом», — сказала олимпийская чемпионка 2012 года, в третий раз признанная лучшей спортсменкой. Ранее Лаура награждалась в 2011 и 2015 годах. В этом году Л. Асадаускайте боролась за звание лучшей спортсменки года с королевой велотрека Симоной Крупецкайте и яхтсменкой Викторией Андрулите. По достоинству оценили и тех, кто больше всего способствовал победам Данаса и Лауры. Это Ина Пайпелене, с ранних лет работающая с пловцом, и Андреюс Заднепровскис, который последние несколько лет тренировал свою жену. Они были признаны лучшими тренерами 2019 года. «Этот приз принадлежит не только мне, но и моей команде, потому что без нее мы бы не продвинулись так далеко и в таком быстром темпе. Спасибо всем», — сказала И. Пайпелене. «Это странное чувство, — признался олимпийский серебряный и бронзовый призер А. Заднепровскис. — Я только часть этой награды — есть огромная команда, которая не поместилась бы на сцене. Хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в спорт, не жалея сил и времени». В номинации «Мужская команда года» за звание лучших соревновались: мужская сборная Литвы по баскетболу 3х3, пловцы во главе с Д.Рапшисом — комбинированная мужская эстафета (плавание 4х100 м), Саулюс Ритерис и Довидас Немеравичюс — гребля. И все-таки титул достался баскетболистам. Всего за один год баскетбольная команда 3х3 попала в мировую элиту, завоевав не только бронзовые медали на чемпионате Европы в 2019 году, но и пройдя в отборочный тур, где будут разыграны путевки на Олимпиаду. Кроме того, квартет Паулюса Белявичюса, Марюса Ужуписа, Шарунаса Вингелиса и Аурелиюса Пукялиса в настоящее время занимает высокое шестое место в мировом рейтинге. «Мы не подготовили речь» — признался на сцене тренер Дайнюс Новицкас. — Я действительно хочу поблагодарить мужчин, которые боролись до последнего и усердно работали на тренировках. Надеюсь, что мы доберемся до Олимпиады и выиграем медаль для Литвы». Дуэт С. Крупецкайте и Мигле Марозайте одержал победу в номинации женской сборной года. Велосипедистки на Европейских играх завоевали «серебро» в командном спринте, заняли 4-е место на чемпионате Европы и финишировали седьмыми на чемпионате мира. «Большое спасибо тем, кто проголосовал, кто поддержал, спасибо тренеру, спасибо семье, которая всегда поддерживает меня, и спасибо Симоне, без которой меня бы здесь не было», — сказала М. Марозайте. «Не хватит и часа, чтобы поблагодарить всех, поэтому я сделаю это лично» — начала выступление С. Крупецкайте. — Сегодня я хочу сказать спасибо спорту, благодаря которому я здесь: за прекрасные эмоции и за то, что у меня сейчас дрожат ноги. Спасибо спорту за взлеты и падения, прекрасной спортивной семье и возможности участвовать в Олимпийских играх. Спорт — это не работа, это моя любовь, моя цель. Я очень рада быть частью этого». В номинации «Женская команда года» также были представлены Милда Вальчюкайте и Ева Адомавичюте – гребля, которые заняли 5-е место на чемпионате Европы, 9-е место на чемпионате мира и выиграли путевку на Олимпийские игры в Токио, а также вице-чемпионы Европы литовская баскетбольная команда девушек до 16 лет. Однако последние не остались без награды. Лидер команды Юсте Вероника Йоците выиграла в номинации «Прорыв года». В возрасте 13 лет она привела сборную к историческому рекорду, вошла в пятерку лучших в лиге и даже дебютировала в женской баскетбольной сборной Литвы. Юсте стала национальной баскетбольной сенсацией, молодая баскетболистка сразу привлекла внимание иностранных клубов и по личному приглашению легендарного француза Тони Паркера в настоящее время тренируется во Франции. «Это не просто очередная награда. Не время почить на лаврах, нужно продолжать работать, стремиться к новым достижениям. Я хочу, чтобы эта награда вдохновляла молодежь Литвы и особенно девушек: не важно, сколько вам лет, — это ​​не должно ограничивать ваши мечты и цели», — сказала спортсменка. «Больше всего я хочу поблагодарить Юсте за то, что она наша дочь, мы гордимся ею», — сказал папа баскетболистки Альвидас Йоцис. В номинации «Прорыв года» также были представлены спортсмены: копьеметатель Эдис Матусявичюс, который летом метнул копье на 89,17 метра и улучшил рекорд страны почти на пять метров, и Диана Загайнова (тройной прыжок) — чемпионка Европы до 23 лет и рекордсменка Литвы. Оба спортсмена уже завоевали путевки на Олимпиаду. Самая престижная награда «За заслуги всей жизни», определяемая исключительно решением совета, досталась легенде фигурного катания — Лилии Ванагене. Бывшая спортсменка, отметившая в этом году свой 70-летний юбилей, 10 раз становилась чемпионкой страны, много лет посвятила развитию и популяризации фигурного катания и подготовила своих подопечных к шести Олимпийским играм. Среди ее воспитанников Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас — лучшая пара литовского фигурного катания всех времен. «Я не сдержала слез…Это так неожиданно … Я потрясена, очень взволнована, у меня нет слов. Спасибо всем», — сказала Л. Ванагене, принимая награду из рук священника Ричардаса Довейки. «Самого популярного спортсмена Литвы» не выбрали Внимательный читатель и ярый болельщик, наверное, уже заметили, что мы представили лишь 8 из 9 номинаций. И вот почему. Сомнения вызвал итог голосования в номинации «Самый популярный спортсмен Литвы», которую в итоге решено убрать из списка наград. Появились подозрения в нечестном сборе голосов. «Поддержка спортсменов оказалась чрезвычайно активной, мы увидели огромное желание людей помочь их любимцам прийти к триумфу, но часть переступила границы. В настоящее время мы проводим расследование и посчитали, что было бы справедливо не объявлять победителя в номинации «Самый популярный спортсмен» в этом году», — прокомментировала ситуацию глава Литовского олимпийского комитета Дайна Гудзинявичюте. Голосование за лучших спортсменов Литвы продолжалось на протяжении четырех недель, и в общей сложности было получено почти 150 тысяч голосов (147693). Подозрения появились где-то в середине кампании, когда организаторы обнаружили очевидные нарушения: некоторые спортсмены получали голоса с помощью автоматических алгоритмов. И даже после закрытия срока голосования на звание «Самый популярный спортсмен» цифры в пользу некоторых кандидатов все равно продолжали расти. Справка Выборы лучших литовских спортсменов Литвы проводятся с 1994 года. Решение о присуждении награды принимает совет. Он состоит из восьми человек: по два представителя от Национального олимпийского комитета Литвы, Министерства образования, науки и спорта, Федерации спортивных журналистов Литвы и по одному от ассоциаций спортсменов и тренеров Литвы. Мнение совета составляет 80% от общего решения, еще 20% дает голосование общественности. В номинации «Самый популярный спортсмен года» победитель определяется исключительно народным голосованием. Совет присуждает награду в категории «За заслуги всей жизни». Подготовлено по сообщениям СМИ Новогодняя магия и немного любви Финансирование сферы культуры В Литве

В мире

Политика

Экономика

Бизнес

Общество

Мнения

Вильнюс

Клайпеда

Висагинас

Регионы

Соседи

Транспорт

Выбор читателей

Калейдоскоп

Армия

Сейм Литвы

Культура

Больше Фото дня Туризм ЛК рекомендует Сеньорам Образование Здравоохранение Экология Происшествия Приграничье Деньги Визиты Выборы Агроновости Едим дома Ищу семью Духовное пространство Спорт Технологии Энергетика

ПОДРОБНЕЕ... НАСТРОЙКИ Чтобы сделать посещение для Вас удобным и предоставить информацию с учетом Ваших предпочтений, на этом веб-сайте используются файлы „cookie“. Если Вы согласны с этим, нажмите на кнопку „Соглашаюсь“. Вы всегда можете отозвать свое согласие, изменив настройки браузера и удалив файлы „cookie“. СОГЛАШАЮСЬ Privacy & Cookies Policy wpDiscuz