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Литва выделила 5 млн евро помощи Украине на восстановление энергообъектов

Фото enmin.lrv.lt

Литва уже предоставила помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре  будут предоставлены еще 2 млн евро в ближайшее время, сообщило в пятницу министерство энергетики Литвы.  

Министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Россия сознательно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины.

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«По нашим данным, 40%  инфраструктуры повреждено  — это более 400 критических объектов по всей Украине», — цитируются в сообщении слова Крейвиса.

По его словам, Литва — одна из немногих стран, где еще можно найти российское оборудование, используемое в Украине. 

Согласно сообщению, с начала войны в Украине литовские энергетические компании передали стране 12 генераторов различной мощности, более 130 тонн топлива, пену  для пожаротушения. Кроме того, в ближайшее время ожидается передача еще 250 трансформаторов и 160 генераторов. 

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