Литва выделила 5 млн евро помощи Украине на восстановление энергообъектов

«По нашим данным, 40% инфраструктуры повреждено — это более 400 критических объектов по всей Украине», — цитируются в сообщении слова Крейвиса.

По его словам, Литва — одна из немногих стран, где еще можно найти российское оборудование, используемое в Украине.

Согласно сообщению, с начала войны в Украине литовские энергетические компании передали стране 12 генераторов различной мощности, более 130 тонн топлива, пену для пожаротушения. Кроме того, в ближайшее время ожидается передача еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.

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