Литва выделила 50 тыс. евро на гуманитарную помощь Сирии

Nuotrauka kam.lt

Литва выделила 50 тыс. евро на деятельность Детского фонда ООН в Сирии, сообщило во вторник Министерство иностранных дел.

Глава литовской дипломатической миссии Линас Линкявичюс на проходившей во вторник видео-конференции министров стран ООН и Евросоюза акцентировал необходимость поддержки нового поколения и важность правовой ответственности за преступления, осуществляемые в Сирии.

«Только обеспечив правовую ответственность за преступления, осуществленные в Сирии во время войны, мы можем надеяться на долговременное разрешение конфликта. Мы ценим усилия организаций, работающих в этой сфере, и надеемся, что их работа в длительной перспективе принесет значительные результаты», – цитируются слова Л. Линкявичюса в сообщении министерства.

Он также отметил, что пока сирийский режим не будет соблюдать условия мирного урегулирования, базирующиеся на положениях ООН, Литва и далее будет поддерживать санкции в отношении этого режима.

МИД сообщил, что с 2012 года Литва в целом выделила сирийским жителям 338,4 тыс. евро гуманитарной помощи.

Вооруженный конфликт в Сирии начался весной 2011 года, это – одна из крупнейших гуманитарных катастроф XXI века.

По различным подсчетам, в конфликте погибли 380-560 тыс. жителей страны.

В данный момент более 12 млн сирийцев требуется гуманитарная помощь, в стране около 7 млн переселенцев, в соседних странах убежище нашли около 5,5 млн сирийцев.