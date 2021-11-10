Литва выделила борющейся с пандемией Латвии медоборудования на 80 тыс. евро

Фото vmeda.org

Литва выделила Латвии, находящейся в сложной ситуации из-за пандемии, партию помощи – медицинское оборудование примерно на 80 тыс. евро.

Решением правительства Латвии будут переданы пять мониторов для отслеживания жизненных функций пациента Sino-Hero S80 общей стоимостью более 5 тыс. евро.

Соседнему государству также будет передано 50 инфузионных насосов Infusomat Space на сумму более 75 тыс. евро.

Согласно постановлению правительства, эти средства будут переданы из медицинских запасов государственного резерва.

Помощь выделена с учетом просьбы о международной помощи Латвии от 26 октября.