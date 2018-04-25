Литва выделила Италии и Испании медицинских средств на 100 тыс. евро

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Литва выделила Италии и Испании, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, медицинские средства на 100 тыс. евро.

Решение взять эту сумму из резерва и использовать на приобретение медицинских средств в среду утвердило правительство.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис ранее выразил надежду на то, что жители Литвы поймут это решение, акцентируя, что «в борьбе за жизни солидарность с нашими партнерами в Европе и в других регионах очень важна».

Он сказал, что за упомянутые средства будут закуплены необходимейшие средства, произведенные в Литве: щитки для лица, респираторы, а также медицинское оборудование, предназначенное для поддержания дыхательных функций.

Эти страны южной Европы по количеству смертей от коронавируса лидируют в мире.

В Испании подтверждено 146,7 тыс. случаев коронавируса, от него в стране уже скончались 14,5 тыс. жителей.

В Италии коронавирус выявлен у 135,6 тыс. человек, скончались более 17 тыс. жителей. По количество зараженных сейчас эти страны опережают лишь Соединенные Штаты Америки, где выявлено 400 тыс. случаев COVID-19, скончались почти 13 тыс. человек.