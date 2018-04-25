Литва выделит 50 тыс. евро пострадавшим от взрыва в Бейруте

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Литва выделит помощь в размере 50 тыс. евро пострадавшим от мощного взрыва в столице Ливана Бейруте, сообщило Министерство иностранных дел.

«Решено выделить 50 тыс. евро через организацию Красного Креста. Так как в Ливане Красный Крест — это важная, работающая «на земле» организация, они занимаются горячими линиями, донорской кровью и другими делами, поэтому мы решили поддержать жертв взрыва через них», — сообщил BNS советник министра иностранных дел Бертас Венцкайтис.

Он отметил, что средства будут выделены из бюджета Министерства иностранных дел.

Взрыв в Ливане прогремел в прошлый вторник. Погибло более полутораста человек, тысячи пострадали.