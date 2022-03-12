Литва выделит на «Гаагский процесс» по войне в Украине 100 тыс. евро

«После решения прокурора Международного уголовного суда о возбуждении расследования преступлений против Украины Литва инициирует финансовую поддержку расследования», — говорится в сообщении Минюста Литвы.

Прокурор указанного суда, 28 февраля, объявив о своем решении расследовать ситуацию в Украине, также попросил в открытом заявлении, чтобы все государства-участники Римского устава и международное сообщество предоставили финансовую поддержку и человеческие ресурсы для срочного и детального расследования ситуации в Украине

«Очевидно, что расследование прокурора МУС будет особенно сложным: прокурору нужно будет собирать доказательства во время продолжающихся боевых действий, допрашивать свидетелей, оправляться с миссиями в Украину или другие страны, а поскольку фактор времени имеет решающее значение, прокурору потребуются дополнительные финансовые и человеческие ресурсы. В связи с этим Министерство юстиции предлагает оказать оперативную финансовую поддержку Гаагскому процессу, чтобы помочь обеспечить тщательное и своевременное расследование преступлений, совершенных российским и белорусским режимами», — говорится в заявлении министра юстиции Эвелины Добровольской.

Международный уголовный суд является постоянно действующим судом, целью которого является предотвращение безнаказанности за особо тяжкие преступления и обеспечение индивидуальной уголовной ответственности лиц за международные преступления.

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