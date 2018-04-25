Литва выделит на создание вакцины от коронавируса еще 2,5 млн евро

По утверждению Министерства здравоохранения, этот вклад будет внесен как помощь потенциальным производителям вакцины от коронавируса.

«Большинство стран одобрили более широкому портфелю вакцин-кандидатов, чьи разработчики получат помощь от ESI. Вакцины-кандидаты создаются при помощи разных технологических методов. Целью является увеличение вероятности создания вакцины от коронавируса как можно скорее», — заявил Минздрав.

Еврокомиссия информировала, что из общего бюджета фонда ESI около 2,1 млрд евро уже выделено на создание вакцин, однако при запросе о дополнительном взносе, правительство уже информировало ЕК о том, что согласно выделить средства.

Литва с другими странами также принимает участие в предварительных закупках Еврокомиссии нескольких производителей вакцин. Максимальная называемая сумма, которую Литве придется заплатить за вакцины — около 125 млн евро.