В Минске считают, что Союз Беларуси и РФ нужно строить с учетом национальных интересов

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Литва выделит помощь Албании, пострадавшей от землетрясения

Фото Albania in Slovenia/ twitter.com

Литва выделит помощь Албании, пострадавшей на минувшей неделе от землетрясения.

По словам вице-канцлера правительства Дейвидаса Матулёниса,  этой стране будет выделена финансовая помощь до 50 тыс. евро, также планируется отправить несколько экспертов по строительным конструкциям. 

«Будет выделена определенная сумма денег, и  будут направлены эксперты, которые вместе с экспертами из других стран будут оценивать состояние разрушенных или поврежденных зданий, советовать, что делать с ними далее», – сказал BNS вице-канцлер.

В среду солидарность с этим Балканским государством, пострадавшим от землетрясения, выразил в письме албанскому премьер-министру и глава литовского правительства Саулюс Сквярнялис. 

«Правительство готово отозваться на вашу просьбу о предоставлении помощи. Мы готовы предоставить финансовую помощь и помочь конкретными действиями – прислать сертифицированных экспертов строительных конструкций», – говорится в письме главы литовского Кабмина.

Албанский премьер Эди Рама в воскресенье обратился к международной общественности с просьбой о финансовой и экспертной помощи. 

Мощное землетрясение на Адриатическом побережье этой страны произошло в минувший вторник. Подземные толчки нанесли повреждение более чем 11 тыс. зданий, без крова остались более 3 тыс. жителей.  

Пострадавшие размещены в гостиницах, общественных зданиях, в палатках или у родственников. Части пострадавших кров предложило соседнее Косово.  

Более других пострадал портовый город, популярный морской курорт Дуррес, находящийся в 33 километрах к западу от столицы Тираны, и ближайший город Туман. 

Инженеры из стран Евросоюза и США вместе с местными специалистами уже начали оценивать последствия землетрясения. 

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