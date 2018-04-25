Литва выдвигает на суд академиков «Оскара» фильм Nova Lituania

Фильм Nova Lituania рассказывает о годах Интербеллума (межвоенного периода), об усилиях профессора географии убедить правительство страны как можно скорее создать запасное государство за морем, чтобы спасти страну от приближающейся гибели.

«Мы верим в потенциал этой истории современного литовского Дон Кихота и хотим, чтобы она звучала как можно шире. Хотя фильм говорит о нас, об истории Литвы, однако в нем есть универсальное визионерское измерение. Его идейная и визуальна сила и изобразительность определили решение комиссии делегировать этот фильм на награду «Оскар» в 2020-ом году», – рассказал о выборе комиссии ее председатель Линас Микута.

93-ая церемония вручения наград «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.