Литва выкупила эмиссию облигаций на 1,8 млрд долларов

Кроме того, рефинансирование выкупленной эмиссии за счет выпущенных в 2019 году еврооблигаций позволит сократить расходы по обслуживанию госдолга почти на 76 млн евро в год, сообщило казначейское ведомство.

Основная сумма выкупаемой во вторник эмиссии составила 2 млрд долларов, но в 2016 году Минфин, успешно использовался росшей прибыльностью мер, деноминированных в долларах США, (соответственно сокращавшейся ценой этих мер) и активизацией торговли ценными бумагами правительства, скупил на вторичном рынке и аннулировал 200 млн долларов этой эмиссии.

Поскольку часть эмиссии выкупалась ранее намеченного срока, ежегодно расходы на обслуживание долга сокращались по 7 млн евро – в целом было сэкономлено 28 млн евро.

В этом году Литва планирует позаимствовать около 2,763 млрд евро на внутреннем и зарубежных рынках, основная часть средств будет направлена для накопления резерва, который будет использоваться для возврата других долгов. Планируется, что в конце 2020 года госдолг страны составил около 35,1% ВВП.