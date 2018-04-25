default image
С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

Подробнее...
default image
Лишнее – не выбрасывать!

Подробнее...
default image
Базу США в Польше построят с опозданием на четыре года

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

Подробнее...
default image
Министр Литвы: есть опасения, что из-за коронавируса могут нарушиться поставки лекарств

Подробнее...
default image
Финляндия становится единственным производителем урана в ЕС

Подробнее...
default image
В Беларуси изменят государственный герб

Подробнее...
default image
New Agency создаст стратегию имиджа Литвы за рубежом за 163 тыс. евро

Подробнее...
default image
Сербия создаст комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО 1999 года

Подробнее...
default image
Литва выкупила эмиссию облигаций на 1,8 млрд долларов

Подробнее...
default image
Сенат США ограничил военные полномочия Трампа

Подробнее...
default image
Президент Литвы обсудит вопросы региональной безопасности на конференции в Мюнхене

Подробнее...
default image
Литва проведет переговоры по 70 млн евро помощи от Швейцарии

Подробнее...
default image
Мафиози на свободе

Подробнее...
default image
Суд арестовал имущество строившей Каунасский стадион турецкой компании

Подробнее...
default image
В 2019 году впервые удалось остановить рост выбросов СО2

Подробнее...
default image
В Нигерии люди умирают от новой неизвестной болезни

Подробнее...
default image
Экс-парламентарий Ш.Густайнис: обвинения "высосаны из пальца"

Подробнее...
default image
Из-за коронавируса может быть введена проверка и на дорогах

Подробнее...
default image
Самую большую в мире выставку смартфонов отменили из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Литва выкупила эмиссию облигаций на 1,8 млрд долларов

  • Nuotrauka pixabay.com

Министерство финансов Литвы выкупило эмиссию облигаций в 1,8 млрд долларов (1,64 млрд евро), государственный долг сократился приблизительно на 2,6 проц. пункта относительно ожидаемого в 2020 году внутреннего валового продукта (ВВП). 

Эта эмиссия облигаций была размещена 11 февраля 2010 года, ставка по ней составили 7,375% годовых, сообщило министерство. 

Средства, необходимые для выкупа этой эмиссии Минфин обеспечил в 2019 году, когда позаимствовал на международных рынках с минимальными за историю страны затратами. 

За две эмиссии еврооблигаций различных сроков – десятигодичную эмиссию в  650 млн евро и 30-тигодичную эмиссию в 850 млн евро  – государство заплатит в пять раз меньше годовых процентов, чем за выкупаемую сегодня эмиссию.

реклама

Кроме того, рефинансирование выкупленной эмиссии за счет выпущенных в 2019 году еврооблигаций позволит сократить расходы по обслуживанию госдолга почти на 76 млн евро в год, сообщило казначейское ведомство. 

Основная сумма выкупаемой во вторник эмиссии составила 2 млрд долларов, но в 2016 году Минфин, успешно использовался росшей прибыльностью мер, деноминированных в долларах США,  (соответственно сокращавшейся ценой этих мер) и активизацией торговли ценными бумагами правительства, скупил на вторичном рынке и аннулировал 200 млн долларов этой эмиссии.

Поскольку часть эмиссии выкупалась ранее намеченного срока, ежегодно расходы на обслуживание долга сокращались по 7 млн евро – в целом было сэкономлено 28 млн евро.

В этом году Литва планирует позаимствовать около 2,763 млрд евро на внутреннем и зарубежных рынках, основная часть средств будет направлена для накопления резерва, который будет использоваться для возврата других долгов. Планируется, что в конце 2020 года госдолг страны составил около 35,1% ВВП.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600