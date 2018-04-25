Литва выкупила эмиссию облигаций на 1,8 млрд долларов

Министерство финансов Литвы выкупило эмиссию облигаций в 1,8 млрд долларов (1,64 млрд евро), государственный долг сократился приблизительно на 2,6 проц. пункта относительно ожидаемого в 2020 году внутреннего валового продукта (ВВП).
Эта эмиссия облигаций была размещена 11 февраля 2010 года, ставка по ней составили 7,375% годовых, сообщило министерство.
Средства, необходимые для выкупа этой эмиссии Минфин обеспечил в 2019 году, когда позаимствовал на международных рынках с минимальными за историю страны затратами.
За две эмиссии еврооблигаций различных сроков – десятигодичную эмиссию в 650 млн евро и 30-тигодичную эмиссию в 850 млн евро – государство заплатит в пять раз меньше годовых процентов, чем за выкупаемую сегодня эмиссию.
Кроме того, рефинансирование выкупленной эмиссии за счет выпущенных в 2019 году еврооблигаций позволит сократить расходы по обслуживанию госдолга почти на 76 млн евро в год, сообщило казначейское ведомство.
Основная сумма выкупаемой во вторник эмиссии составила 2 млрд долларов, но в 2016 году Минфин, успешно использовался росшей прибыльностью мер, деноминированных в долларах США, (соответственно сокращавшейся ценой этих мер) и активизацией торговли ценными бумагами правительства, скупил на вторичном рынке и аннулировал 200 млн долларов этой эмиссии.
Поскольку часть эмиссии выкупалась ранее намеченного срока, ежегодно расходы на обслуживание долга сокращались по 7 млн евро – в целом было сэкономлено 28 млн евро.
В этом году Литва планирует позаимствовать около 2,763 млрд евро на внутреннем и зарубежных рынках, основная часть средств будет направлена для накопления резерва, который будет использоваться для возврата других долгов. Планируется, что в конце 2020 года госдолг страны составил около 35,1% ВВП.
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