Литва высылает из страны временного поверенного в делах России

«Это решение Литвы принято с учетом предоставленной компетентными органами информации, которая обосновывает тот факт, что недавние действия и заявления Рябоконя несовместимы со статусом дипломата, могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела принимающего государства и поэтому считаются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении.

Представителю посольства России в Литве также заявлен решительный протест против аннексии Москвой четырех оккупированных регионов Украины — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Решение о высылке Рябоконя означает, что России придется назначить нового главу посольства в Литве.

Временный поверенный в делах возглавляет дипмиссию с апреля, когда Литва в ответ на массовые убийства, учиненные Москвой в киевском пригороде Буче, понизила дипломатические отношения с Россией, выслала посла Алексея Исакова и отозвала своего посла Эйтвидаса Баярунаса из Москвы.

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