  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В Эстонии начались масштабные киберучения НАТО

Подробнее...
default image
В 2020 году в Литве подорожают крепкий алкоголь и горючее

Подробнее...
default image
Литва выясняет ситуацию с нападением на литовских рабочих в Копенгагене

Подробнее...
default image
Япония купит за $146 млн остров для военных учений США

Подробнее...
default image
Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики при условии осуждения нацизма

Подробнее...
default image
Сейм проголосует о запрете нарушителям посещать соревнования за рубежом

Подробнее...
default image
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Подробнее...
default image
Поддержка евро в Литве растет, но остается самой низкой в еврозоне

Подробнее...
default image
В Испании назревает транспортный коллапс

Подробнее...
default image
Экономисты: латанием дыр бюджета хотят угодить всем группам интересов

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: Кабмин откладывает повышение "детских денег", перестраховываясь

Подробнее...
default image
В Ирландии новые правила для подарочных ваучеров

Подробнее...
default image
Г.Науседа с супругой побывает на приеме у королевы Елизаветы II

Подробнее...
default image
В Китае ввели обязательное сканирование лица

Подробнее...
default image
Ignitis предлагает жителям уже второй проект солнечной электростанции

Подробнее...
default image
Россия и Китай запустили газопровод Сила Сибири

Подробнее...
default image
Михаил Шуфутинский c эксклюзивными концертами в Литве!

Подробнее...
default image
В Мадриде стартует масштабный климатический саммит

Подробнее...
default image
В условиях напряженности Г.Науседа отбыл на саммит НАТО: три главных вызова

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Литва выясняет ситуацию с нападением на литовских рабочих в Копенгагене

pixabay.com

Посольство Литвы в Дании во вторник сообщило, что выясняет ситуацию в связи с инцидентом в Копенгагене, где, по сообщениям местных СМИ, датские рабочие на строительной площадке предположительно напали на коллег из Литвы.

Новостной портал датской газеты Ekstrabladet сообщил, что в районе Нёрребро Копенгагена несколько сотен датских строителей устроили протест против условий работы, а потом напали на литовцев.

Как сообщает газета, рабочие из Литвы пытались спрятаться в автомобиле, но участники протеста свалили на них леса.

Министр-советник посольства Литвы в Дании Вайдотас Карвялис сказал BNS, что пока знает информацию только из СМИ.

«В посольство никто в этой связи не обращался, ни сами литовцы, ни полиция Дании, ни другие ведомства», – сказал дипломат.

«У нас есть каналы в профсоюзах, так что мы ищем дополнительную информацию. Делать выводы не по первоисточникам не всегда просто», – добавил он.

В. Карвялис призвал предположительно пострадавших литовцев обратиться в посольство.

«Такие случаи мы не упускаем из вида, ситуация соотечественников нам не безразлична, но они иной раз не знаю, куда обращаться или у них есть какие другие мотивы», – сказал представитель посольства.

Секретарь датского профсоюза 3F Расмус Кройтцманн сказал, что причиной протеста было недовольство строительными подрядчиками.

«Здесь работают литовцы, которым платят меньше, чем можно, иногда – черным налом. Кроме того, они работают дольше, чем разрешено», – сказал он.

По данным литовского посольства, в Дании проживает около 20 тыс. литовцев.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600