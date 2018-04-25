Литва хотела бы более мощных действий ЕС по преодолению пандемии – опрос

Литва положительно оценивает меры Евросоюза (ЕС) по преодолению пандемии, однако 65% жителей страны хотели бы более сильных действий ЕС по преодолению пандемии, а 44% — выделения большего количества средств, показал выполненный по заказу Европарламента (ЕП) опрос.
Как сообщил офис Европарламента в Литве, для жителей страны важно, чтобы помощь ЕС направлялась только странам, которые соблюдают принципы верховенства закона и демократии — в этом убеждены 70% опрошенных в Литве, в целом по ЕС — 77%.
Половина европейцев и литовцев указали, что из-за пандемии в первую очередь чувствуют «неопределенность». Пандемия отразилась на личных доходах 47% жителей Литвы, (39% по ЕС), а 24% жителей Литвы ожидают этого в будущем (27% по ЕС).
Целых 62% жителей Литвы положительно оценили меры по преодолению пандемии ЕС (в среднем по ЕС — 46%).
Критично в Литве оценили меры правительства своей страны по преодолению пандемии (опрос проводился 25 сентября — 7 октября). Общество разделилось поровну: 47% жителей Литвы одобряют эти меры, а другие 47% — нет. Такие результаты близки к средним по ЕС.
Литовское общество разделилось и в оценке ограничений свобод человека во время пандемии: 47% жителей не одобряют их, столько же — оправдывают. По этому показателю Литва близка к другим странам Центральной Европы, жители которых более критичны, чем европейцы в среднем. В целом по ЕС 59% жителей оправдывают ограничения, и только 37% оценивают их критически.