Литва хотела бы более мощных действий ЕС по преодолению пандемии – опрос

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Литва положительно оценивает меры Евросоюза (ЕС) по преодолению пандемии, однако 65% жителей страны хотели бы более сильных действий ЕС по преодолению пандемии, а 44% — выделения большего количества средств, показал выполненный по заказу Европарламента (ЕП) опрос.

Как сообщил офис Европарламента в Литве, для жителей страны важно, чтобы помощь ЕС направлялась только странам, которые соблюдают принципы верховенства закона и демократии — в этом убеждены 70% опрошенных в Литве, в целом по ЕС — 77%.

Половина европейцев и литовцев указали, что из-за пандемии в первую очередь чувствуют «неопределенность». Пандемия отразилась на личных доходах 47% жителей Литвы, (39% по ЕС), а 24% жителей Литвы ожидают этого в будущем (27% по ЕС).