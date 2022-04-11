Литва закупит у США и Германии вооружений более чем на 1 млрд евро у каждой 

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

На ближайшие годы Литва запланировала закупки у США и Германии на сумму более 1 млрд евро в каждой из стран, сообщило Министерством обороны.

По данным Министерства обороны, США и Германия являются основными партнерами в приобретении вооружений, в последние несколько лет закупки литовской армии в США составили 0,5 млрд евро, а в Германии – почти миллиард евро.

После увеличения Литвой оборонных ассигнований в связи с войной России против Украины в ближайшем будущем планируется начать процедуры закупок с каждой из этих стран на сумму более 1 млрд евро до 2027 года.

«Уже после внедрения и реализации программы модернизации Вооруженных сил Литвы возможности будут больше, как и обороноспособность страны. В то же время присутствие союзных войск в Литве будет расширено», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По данным Министерства национальной обороны, оборудование, закупленное у стратегических партнеров, составляет основу модернизации Вооруженных сил Литвы: укрепляются армейская маневренная и огневая мощь, противовоздушная оборона и воздушное наблюдение, противотанковые боевые мощности, военная разведка, тыловое обеспечение, военно-медицинские возможности.

Для усиления маневренности и огневой мощи сухопутных войск литовская армия закупает в Германии оборудование и технику. Для этого закупаются боевые машины пехоты Vilkas и реализуется проект закупок самоходных гаубиц «PzH2000».

В дополнение к текущему проекту по приобретению боевых машин пехоты два батальона Сухопутных войск будут дополнительно оснащены немецкими бронеплатформами.

Согласно отчету, Германия остается ключевым партнером в укреплении логистических возможностей Вооруженных сил Литвы за счет приобретения необходимых транспортировочных платформ. В ближайшее время будет запущен проект по закупке грузовиков-десятитонников.

Для усиления противотанковой обороны в США будут закуплены системы боевых беспилотников Switchblade, которые позволяют уничтожать бронированную боевую технику противника на расстоянии до 40 километров. Также в этой стране будут закуплены дополнительные противотанковые ракетные комплексы средней дальности Javelin. Будут закуплены новые радары, продолжена закупка четырех универсальных вертолетов UH-60M, будут закупаться бронированные внедорожники и беспилотные летательные аппараты.

Министерство обороны отмечает, что другими важными партнерами в модернизации Вооруженных сил Литвы являются Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия и другие страны НАТО и ЕС. Противовоздушная оборона развивается базе приобретенного у Норвегии зенитно-ракетного комплекса средней дальности Nasams.

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