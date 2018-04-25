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Литва закупит вакцину от COVID-19, которой хватит привить 1,24 млн человек

Фото pixabay.com

Правительство Литвы в среду определилось относительно покупки вакцины от COVID-19 вместе с другими государствами-членами Евросоюза (ЕС) уже у третьего производителя — принадлежащего компании Johnson & Johnson предприятия Janssen Pharmaceutica NV.

Договор с этой компанией подписала на прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК). Если будет подтверждены безопасность и действенность вакцины, то по этому договору для государств-членов предусмотрены дозы для 200 млн. человек.

Представительство ЕК в Литве информировало BNS, что это соглашение носит обязывающий характер, и страны обязаны купить все договоренное количество вакцины — Литва могла выйти из этой закупки в течение пяти дней. 

Как сказал на заседании кабмина министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, Литва по договору должна купить вакцину, которой хватило бы привить 1,24 млн человек, «разве что можно было бы уменьшить количество доз вакцины до количества, необходимого для вакцинирования 700 тыс. жителей Литовской Республики». 

Правительство Литвы постановило, что Литва примет участие в совместных с другими странами ЕС закупках всех создаваемых вакцин от COVID-19, переговоры о которых ведет ЕК. Комиссия уже подписала договоры с компаниями AstraZeneca и Sanofi“-GSK, а также успешно завершила предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Литва закупит вакцину от COVID-19, которой хватит привить 1,24 млн человек

  1. Тадеуш :

    Это как же надо уметь управлять миром, чтобы втюхивать не проверенную вакцину . Ну что ж Виват Америка!А между тем компания Johnson& Johnson почти каждый год попадает под огромные штрафы из за скандалов. Не буду голословным 17,2 млрд долларов за обезболивающие , которые мало того что вызывали зависимость так ещё привели к смерти 6 тыс человек в США , 4, 69 млрд долларов — обнаружен асбест в детской присыпке. И теперь нам предлагают делать прививки не прошедшие испытания.

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