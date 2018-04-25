Литва занимает второе место в ЕС по количеству умышленных убийств

Самые низкие показатели преднамеренных убийств зафиксированы в Люксембурге — на уровне 0,3/100 тыс., в Чешской Республике и в Италии на уровне 0,6.

В Литве также почти вдвое сократились кражи автомобилей. В течение 2008-2010 гг. в среднем было зарегистрировано почти 2,2 тыс. краж, а в 2015–2017 годах — чуть более 1,1 тыс.

Кроме того, Литва занимает 14-е место в Европейском союзе по количеству грабежей. На 100 тыс. жителей в среднем регистрируется 38 ограблений.