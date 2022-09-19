Литва запомнит королеву Елизавету II как искреннюю и любящую людей – президент

Литва запомнит королеву Елизавету II как искреннюю и любящую людей, заявил президент Гитанас Науседа, присутствовавший в понедельник на похоронах королевы Великобритании.
«Литва будет помнить королеву Елизавету II такой, какой мы видели ее в 2006 году во время визита в нашу страну — искренней и любящей людей», — цитируется литовский лидер в опубликованном президентском офисом пресс-релизе.
По словам Науседы, впечатляющие 70 лет правления Елизаветы II были некой константой стабильности. «Не будем забывать о прочном ценностном фундаменте, на который опиралась королева при оценке мировых событий», — отмечает президент.
Науседа также подчеркивает, что Литва и Великобритания являются странами-единомышленниками, которые будут продолжать работать на благо своего народа, преодолевая вызовы и угрозы безопасности, возникающие в трансатлантическом пространстве.
На похоронах королевы Великобритании президента сопровождала первая леди Диана Науседене.
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