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TOP,Новости,Приграничье

Литва запретила въезд легковых автомобилей из России и Беларуси

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В полночь пятницы вступил в силу запрет на въезд в Литву легковых автомобилей из России и Беларуси, пассажиры из Латвии и Польши смогут следовать через два пограничных пункта.

«Из России и Беларуси в Литву после полуночи не разрешается въезд ни через один контрольный пункт. На грузовой транспорт это не распространяется», — сказал BNS пресс-атташе Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, после полуночи в Литву на легковых автомобилях разрешен въезд только через погранпункт Калвария-Будзиск с Польшей и через Салочяй-Гренцтале на границе с Латвией. Через эти пункты могут въехать граждане Литвы, иностранцы, следующие транзитом через страну, а также иностранцы, у которых есть вид на жительство или разрешение на работу в Литве.

Грузовой транспорт без ограничений может следовать через другие пункты погранконтроля на границе с Латвией, Польшей, Россией, Беларусью.

Ограничения передвижения связаны с карантином, который введён как минимум до 13 апреля, возможно, этот срок будет продлён.

Правительство ещё организует репатриационный полёт из Великобритании в пятницу вечером, для граждан Литвы в пятницу создана возможность вернуться из Милана.

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