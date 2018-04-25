Литва ждет решения Турции по аппаратам ИВЛ, главы МИД участвуют в процессе

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Литовское правительство ждет решения властей Турции по вопросу разрешения экспорта в Литву партии 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в понедельник этот вопрос обсудили главы МИД двух стран.

«Мы понимаем позицию Турции перед лицом коронавируса, поскольку большинство стран мира, среди них и Литва, приняли ограничения и без специального разрешения правительства из страны нельзя экспортировать медицинские товары или медоборудование», – сказала BNS пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

«Мы ждем ответа турецкого правительства», – сказала она.

Р. Якилайтене также сообщила, что глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс и вице-министр иностранных дел Нерис Германас обсуждали сложившуюся ситуацию с заказом медоборудования с министром и замминистра иностранных дел Турции.

Представитель по связям с общественностью литовского министра также сказала, что вопрос о 20 аппаратах ИВЛ литовские дипломаты в Турции решают уже две недели.

В пятницу портал новостей lrytas.lt сообщил о застрявшей в Турции партии медоборудования, заказанной Литвой на сумму в 350 тыс. евро. По данным порта, решение в Турции планируется принять в понедельник.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.

Представители Limeta утверждают, что проблемы возникли, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустил указ о блокировании аппаратов ИВЛ для нужд своего государства.