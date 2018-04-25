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Литве – кредит в 300 млн евро на сохранение рабочих мест

Фото pixabay.com

Европейская комиссия выделила Литве во вторник кредит в 300 млн евро для помощи в сохранении рабочих мест во время пандемии коронавируса, сообщила Европейская комиссия (ЕК). Всего по программе SURE Литва получит более 600 млн евро кредитов.

«Я рада возможности сообщить, что сегодня Литва по программе SURE получит в форме кредитов 300 млн евро, которые направлены на помощь в сохранении рабочих мест в Литве во время пандемии. Скоро Литва получить еще 302 млн евро. Европа с вами», — написала в своем твиттере председатель ЕК.

По утверждению Министерства финансов, кредит состоит из двух частей — 200 млн евро на пять лет под нулевые проценты и 100 млн евро на 30 лет по 0,3%.

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Еще один кредит в размере 302,3 млн евро должен прийти в Литве в первом квартале следующего года.

«Сохранение рабочих место является важным для более быстрого восстановления экономики», — заявил в сообщении министерства временный министр финансов Вилюс Шапока.

Комиссия заявляет, что во вторник перевела уже вторую выплату в 14 млрд евро по программе SURE, выпустив вторую эмиссию социальных облигаций.

В конце октября Италии, Испании и Польше было выделено 17 млрд евро.

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