Литве – кредит в 300 млн евро на сохранение рабочих мест

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Европейская комиссия выделила Литве во вторник кредит в 300 млн евро для помощи в сохранении рабочих мест во время пандемии коронавируса, сообщила Европейская комиссия (ЕК). Всего по программе SURE Литва получит более 600 млн евро кредитов.

«Я рада возможности сообщить, что сегодня Литва по программе SURE получит в форме кредитов 300 млн евро, которые направлены на помощь в сохранении рабочих мест в Литве во время пандемии. Скоро Литва получить еще 302 млн евро. Европа с вами», — написала в своем твиттере председатель ЕК.

По утверждению Министерства финансов, кредит состоит из двух частей — 200 млн евро на пять лет под нулевые проценты и 100 млн евро на 30 лет по 0,3%.