Литве не хватает на Rail Baltica 600 млн евро, планируется завершить ее до 2026 года

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Вице-министр транспорта Литвы заявила, что амбиции Литвы остаются прежними — завершить строительство европейской железной дороги Rail Baltica до конца 2026 года. Несмотря на то, что Литве не хватает приблизительно 600 млн евро, Лорета Маскалёвене заявляет, что идут поиски источников финансирования.

«Недостаток средств в Литве — около 600 млн евро, но в настоящее время анализируются различные источники финансирования, а также европейские фонда. Однако откладывание проекта делает его еще более дорогим», — заявила вице-министр.

Комментируя заявление председателя совета директоров Rail Baltic Estonia о том, что эстонский участок Rail Baltica будет завершен только в конце этого десятилетия, она отметила, что Литва готова достичь цели и проложить железнодорожные пути до конца 2026 года.

Она считает, что общая стоимость проекта в странах Балтии — около 6 млрд евро, однако в последнее время на фоне удорожания строительных материалов и работ цена пересчитывается.

Эстонская газета Postimees цитирует Тону Грунберга, председателя совета директоров Rail Baltica Estonia — он считает, что до 2026 года проект завершить не получиться из-за нехватки средств и удорожания стоимости строительства.

В подготовленном в 2018 году предварительном проекте эстонского участка его стоимость была определена в размере 1,68 млрд евро, однако сейчас речь идет о большей сумме. Ожидается, что за дополнительное финансирование можно будет получить из бюджета ЕС 2028-2034 годов.