Литве необходимы структурные реформы

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что пандемия коронавируса и война в Украине продемонстрировали большую потребность в структурных реформах. Об этом он сказал во время встречи с госконтролером Миндаугасом Мацияускасом.

«Экономика Литвы хорошо перенесла кризис, связанный с пандемией COVID-19, но в то же время пандемия продемонстрировала еще большую потребность в структурных реформах. Война в Украине только еще больше подчеркнула необходимость проведения реформ для повышения устойчивости Литвы», — отметил Г.Науседа в пресс-релизе президентской администрации.

Он выразил надежду на строгую и активную реализацию Плана экономического восстановления и повышения устойчивости Литвы и на мониторинг других текущих реформ в стране.

«Особый акцент я бы сделал на тех реформах, которые снижают социальную изоляцию и неравенство и создают благополучие для нашего народа: налогообложение, здравоохранение, образование, социальное обеспечение», — сказал президент.

Во время встречи с М.Мацияускасом обсуждались вопросы экономического развития страны, рекомендации Госконтроля в области здравоохранения, образования и фискальной политики, а также необходимость структурных реформ в Литве.

Государственный контролер представил главе государства основные результаты деятельности Государственного контроля в 2021 году, приоритеты деятельности и запланированные работы на этот год, системный анализ основных секторов и рисков.

По данным Департамента статистики, в 2021 г. на одного жителя Литвы в среднем пришлось 9286 евро иностранных инвестиций. Самыми крупными инвесторами являются Германия (5,5 млрд евро), Швеция (4 млрд евро), Эстония (2,8 млрд евро), Нидерланды (2,4 млрд евро) и Гонконг (1,8 млрд евро). Больше всего в Литве иностранные инвестиции были направлены в финансовую и страховую деятельность (9,8 млрд евро), обрабатывающее производство (4,1 млрд евро), оптовую и розничную торговлю, деятельность по ремонту автомобилей и мотоциклов (2,7 млрд евро) и в сферу недвижимого имущества (2,4%).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ