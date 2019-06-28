Литве предстоит дать оценку разнице продуктов питания в ЕС

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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После того, как Еврокомиссия (ЕК) объявила, что ученые не нашли доказательств того, что качество продуктов питания, предназначенных для рынков восточных и западных стран-членов, заметно отличается, вице-министр юстиции Литвы говорит, что страна сама должна дать оценку, может ли отличаться качество продуктов из-за разницы в составе.

«Нам, Литве, анализируя обнародованные ЕК результаты, нужно будет смотреть каждый продукт отдельно, и оценивать, означает ли разница в составе и разницу в качестве», – сказала BNS Ирма Гуджюнайте на проходящей в четверг в Вильнюсе международной конференции, посвященной результатам исследований в рамках проекта Евросоюза (ЕС) «Влияние двойного качества продуктов на потребителей Литвы».

По ее словам, состав указанного в отчете ЕС плавленого сырка в Германии и Литве заметно отличается.

«Состав сырка, который продается в Германии, очень прост, он состоит из каких-то пяти ингредиентов – сыр, соль, травы и тому подобное. Между тем в Литве то же изделие, тот же сырок рекламируется так же, однако в его составе еще пять дополнительных элементов, какие-то кислоты, дополнительно придающие вкусовые качества», – сказала она BNS.

«На мой взгляд, в случае с сырком здесь имеет место разница качества и, наверное, качестве для литовского рынка хуже, чем, например, в Германии», – добавила она.

Если выяснится, что разница существенная и может исказить поведение потребителей, то производители могут понести ответственность, например, они могут быть оштрафованы. Однако продукт и его состав должен быть тщательно проверен и подвергнут сравнению как минимум в трех государствах ЕС.

Глава Генерального директората по вопросам правосудия и потребителей ЕК Бланка Родригес Галиндо говорит, что исследование показало, что состав некоторых продуктов отличается, однако анализ не говорит об их качестве. Кроме того, по ее словам, нельзя утверждать, что имеет место разница между Восточной и Западной, Южной или Северной Европой.

«Продукты отличаются в разных регионах и разных странах, но нельзя делить на Западную, Восточную и другие части Европы. Это, на наш взгляд, очень важно», – сказала в четверг журналистам участвующая в конференции Б. Родригес Галиндо.

По ее словам, каждая страна должна дать оценку, снижают ли различия в составе продуктов их качество, вводится ли потребитель в заблуждение. Кроме того, по ее словам, качество – очень субъективная вещь.

По словам Б. Родригес Галиндо, в некоторых случаях разница в составе продуктов может быть оправдана использованием в разных странах разных правовых актов и указаний относительно потребления продуктов, кроме того, поблизости от предприятий может не быть одинакового сырья для производства продуктов.

Она говорит, что ЕК проведет дополнительные исследования в связи с этой инициативой.