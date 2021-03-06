Литве следует улучшать способности самоуправлений брать кредиты

ОЭСР рекомендует правительству унифицировать правила, отказаться от лимита чистого заимствования и разделить текущие счета и счета капитала. Организация также утверждает, что для увеличения доходов самоуправлений им нужно передать налог на недвижимость за жилые объекты, разрешить устанавливать дополнительный тариф подоходного налога, соответственно снижения национальный подоходный налог.

Старший советник Департамента финансовой политики Министерства финансов Ричардас Касперавичюс сказал, что он разочарован отчетом ОЭСР. Он подчеркнул, что действующие в Литве фискальные правила не строже, чем в странах, с которыми ОЭСР сравнивала Литву — в Дании, Финляндии, Ирландии или Новой Зеландии.

По его словам, если провести рекомендации для самоуправлений в жизнь, то это будет непродуктивно, они станут брать в долг под высокие годовые, увеличат общие расходы самоуправлений и это вообще будет означать более низкий уровень инвестиций.