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Литве тесты на коронавирус будет поставлять Thermo Fisher Scientific Baltics

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TOP,Здравоохранение,Новости

Литве тесты на коронавирус будет поставлять Thermo Fisher Scientific Baltics

Photo by governortomwolf on Foter.com / CC BY

Правительство Литвы подписало договор поставок тестов на коронавирус с производителем оборудования для медицины и науки Thermo Fisher Scientific Baltics.

Договор с компанией американского капитала подписан 20 марта, сообщило правительство.

Как сообщается, часть компонентов этих тестов будет производиться в Литве, их будут выпускать сотрудники Thermo Fisher Scientific Baltics.

Другая часть компонентов и необходимое оборудование будет доставляться из нескольких зарубежных стран.

«Это прекрасная новость для нас, особенно с учётом того, с какими трудностями мы сегодня сталкиваемся и в плане приобретения, и в плане доставки тестов из зарубежных государств», – сказал для пресс-релиза премьер Саулюс Сквярнялис.

Ставится цель, чтобы литовские медики начали применять эти особо точные тесты молекулярной диагностики уже на следующей неделе. Однако это ещё будет зависеть от того, насколько оперативно поступит из-за рубежа всё необходимое оборудование и компоненты.

Подсчитано, что когда система производства тестов заработает на полную мощность, можно будет делать до 2 тысяч тестов в сутки и изучать одновременно 450 проб.

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