Литву на конкурсе «Евровидения» в Голландии будет представлять группа The Roop

На предстоящем в мае голландском Роттердаме песенном конкурсе «Евровидения» Литву будет представлять группа The Roop с песней On fire.
Это прояснилось в субботу, на состоявшемся в Каунасе финале национального отборочного конкурса.
Победителя выбрала специальная оценочная комиссия и зрители. Симпатии как комиссии, так и зрителей достались группе The Roop.
В финале национального конкурса встретились восемь исполнителей и групп: Айсте Пивелите, Рута Луп, KaYra, Моника Мария, Monique, MEANDI, The Roop и The Backs.
В этом году конкурс «Евровидения» состоится в Роттердаме, в Нидерландах. Литва выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Второй полуфинал планируется на 14 февраля, а финал – еще через два дня.
Представлявший Литву в прошлом году Юрий Векленко выступил во втором полуфинале «Евровидения», но в финал не прошел.
Песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года. Литва в нем дебютировала в 1994 году.
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