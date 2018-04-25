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TOP,Культура,Новости

Литву на конкурсе «Евровидения» в Голландии будет представлять группа The Roop

Nuotrauka BFL/ TEODORAS BILIUNAS

На предстоящем в мае голландском Роттердаме песенном конкурсе «Евровидения» Литву будет представлять группа The Roop с песней On fire.

Это прояснилось в субботу, на состоявшемся в Каунасе финале национального отборочного конкурса.

Победителя выбрала специальная оценочная комиссия и зрители. Симпатии как комиссии, так и зрителей достались группе The Roop.

В финале национального конкурса встретились восемь исполнителей и групп: Айсте Пивелите, Рута Луп, KaYra, Моника Мария, Monique, MEANDI, The Roop и The Backs.

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В этом году конкурс «Евровидения» состоится в Роттердаме, в Нидерландах. Литва выступит в первом полуфинале, 12 мая. 

Второй полуфинал планируется на 14 февраля, а финал – еще через два дня. 

Представлявший Литву в прошлом году Юрий Векленко выступил во втором полуфинале «Евровидения», но в финал не прошел.

Песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с  1956 года. Литва в нем дебютировала в 1994 году. 

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