Литву на конкурсе «Евровидения» в Голландии будет представлять группа The Roop

В этом году конкурс «Евровидения» состоится в Роттердаме, в Нидерландах. Литва выступит в первом полуфинале, 12 мая.

Второй полуфинал планируется на 14 февраля, а финал – еще через два дня.

Представлявший Литву в прошлом году Юрий Векленко выступил во втором полуфинале «Евровидения», но в финал не прошел.

Песенный конкурс «Евровидение» проводится ежегодно с 1956 года. Литва в нем дебютировала в 1994 году.